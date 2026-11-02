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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    İspaniyaya üzən qayıqda 7 miqrant ölüb

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 16:23
    İspaniyaya üzən qayıqda 7 miqrant ölüb

    İspaniyanın Lansarote adasındakı Arrisife şəhərindən təxminən 150 kilometr şimal-şərqdə 140-a yaxın qanunsuz miqrant xilas edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediası dəniz xilasetmə xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Onların hamısı bir qayıqda olublar.

    Miqrantların sözlərinə görə, qayıqda olan azı 7 nəfər ölüb. Lakin xilasedicilər yalnız 2 nəfərin meyitini aşkar ediblər. Məlum olub ki, qalan miqrantların meyitləri göyərtədən atılıb. Onların ölüm səbəbi müəyyən edilməyib.

    Qeyd olunub ki, təkcə oktyabrın 31-dən noyabrın 1-nə keçən gecə Kanar adalarında 300 qanunsuz miqrantı xilas etmək mümkün olub.

    Qanunsuz miqrasiya İspaniya
    По меньшей мере 7 мигрантов погибли в лодке, направлявшейся в Испанию
    Nearly 140 illegal migrants rescued off Spain's Lanzarote island
    44 filmi
    MiniBoss

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