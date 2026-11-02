İspaniyaya üzən qayıqda 7 miqrant ölüb
Digər ölkələr
- 02 noyabr, 2026
- 16:23
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İspaniyanın Lansarote adasındakı Arrisife şəhərindən təxminən 150 kilometr şimal-şərqdə 140-a yaxın qanunsuz miqrant xilas edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediası dəniz xilasetmə xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Onların hamısı bir qayıqda olublar.
Miqrantların sözlərinə görə, qayıqda olan azı 7 nəfər ölüb. Lakin xilasedicilər yalnız 2 nəfərin meyitini aşkar ediblər. Məlum olub ki, qalan miqrantların meyitləri göyərtədən atılıb. Onların ölüm səbəbi müəyyən edilməyib.
Qeyd olunub ki, təkcə oktyabrın 31-dən noyabrın 1-nə keçən gecə Kanar adalarında 300 qanunsuz miqrantı xilas etmək mümkün olub.
По меньшей мере 7 мигрантов погибли в лодке, направлявшейся в Испанию
Nearly 140 illegal migrants rescued off Spain's Lanzarote island
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