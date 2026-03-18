    Посольство Азербайджана в Марокко отметило Новруз вместе с представителями диаспоры

    Внешняя политика
    • 18 марта, 2026
    • 16:08
    Посольство Азербайджана в Марокко отметило Новруз вместе с представителями диаспоры

    Посольство Азербайджана в Марокко в честь праздника Новруз устроило праздничное торжество для членов азербайджанской диаспоры в своей резиденции, расположенной в столице страны - Рабате.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение дипмиссии, мероприятие состоялось накануне праздника и несло в себе особый смысл с точки зрения популяризации национальных обычаев и традиций, укрепления единства и солидарности. На мероприятии присутствовало около 50 гостей.

    "Мероприятие было особенно интересным и запоминающимся для детей. Им рассказали о символе Новруза - семени, папагатма, традиции прыжков через костер, танцах Новруза, а также наглядно представили национальные обычаи страны", - говорится в информации.

    В ходе мероприятия гостям были представлены шедевры азербайджанской национальной кухни - шекербура, пахлава, долма и плов.

    Отмечается, что подобные мероприятия играют важную роль в популяризации азербайджанской культуры, а также в дальнейшем укреплении единства и солидарности среди представителей диаспоры.

    Новруз байрамы Посольство Азербайджана в Марокко Праздничное торжество
    Mərakeşdə Novruz bayramı qeyd olunub
    Azerbaijani Embassy in Morocco сelebrates Novruz with Diaspora
    Последние новости

    16:28

    В рамках визита Зеленского в Испанию подписаны соглашения о сотрудничестве

    В регионе
    16:21

    Урсула фон дер Ляйен анонсировала единый свод правил для бизнеса в Евросоюзе

    Другие страны
    16:10

    Азербайджанские таможенники пресекли ввоз крупной партии лекарств

    Бизнес
    16:08
    Фото

    Посольство Азербайджана в Марокко отметило Новруз вместе с представителями диаспоры

    Внешняя политика
    15:59
    Фото

    Саудовская Аравия передала 20 тонн фиников нуждающимся в Азербайджане

    Внешняя политика
    15:59

    Серхат Кёксал: ЧБТР рассматривает выпуск облигаций в азербайджанских манатах как стратегическое направление

    Финансы
    15:53

    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу "Кыргызнефтегаз"

    В регионе
    15:51
    Фото

    Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта"

    Индивидуальные
    15:44

    Иран сообщил об атаках на объекты "Южного Парса"

    Другие страны
    Лента новостей