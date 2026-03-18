Посольство Азербайджана в Марокко отметило Новруз вместе с представителями диаспоры

Посольство Азербайджана в Марокко в честь праздника Новруз устроило праздничное торжество для членов азербайджанской диаспоры в своей резиденции, расположенной в столице страны - Рабате.

Как передает Report со ссылкой на сообщение дипмиссии, мероприятие состоялось накануне праздника и несло в себе особый смысл с точки зрения популяризации национальных обычаев и традиций, укрепления единства и солидарности. На мероприятии присутствовало около 50 гостей.

"Мероприятие было особенно интересным и запоминающимся для детей. Им рассказали о символе Новруза - семени, папагатма, традиции прыжков через костер, танцах Новруза, а также наглядно представили национальные обычаи страны", - говорится в информации.

В ходе мероприятия гостям были представлены шедевры азербайджанской национальной кухни - шекербура, пахлава, долма и плов.

Отмечается, что подобные мероприятия играют важную роль в популяризации азербайджанской культуры, а также в дальнейшем укреплении единства и солидарности среди представителей диаспоры.