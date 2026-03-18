Иран сообщил об атаках на объекты "Южного Парса"
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 15:44
Иранские государственные СМИ сообщили об атаке на объекты газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.
Как передает Report, удар был нанесен по объектам в районе Асалуйе в южной провинции Бушер.
Подробности атаки пока не приводятся.
Отметим, месторождение "Южный Парс" Иран разрабатывает совместно с Катаром и ранее оно уже оказывалось в зоне ударов на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
При этом не уточняется, кто именно стоит за атакой - Израиль или США.
Ранее США наносили удары по острову Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана.
Последние новости
