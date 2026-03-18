Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Иран сообщил об атаках на объекты Южного Парса

    Иранские государственные СМИ сообщили об атаке на объекты газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.

    Как передает Report, удар был нанесен по объектам в районе Асалуйе в южной провинции Бушер.

    Подробности атаки пока не приводятся.

    Отметим, месторождение "Южный Парс" Иран разрабатывает совместно с Катаром и ранее оно уже оказывалось в зоне ударов на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    При этом не уточняется, кто именно стоит за атакой - Израиль или США.

    Ранее США наносили удары по острову Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана.

    İran Cənub Pars obyektlərinə hücumlar barədə bildirib
    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу "Кыргызнефтегаз"

    Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта"

    В Азербайджане зарегистрировано СП с Китаем по производству тракторов

    Трамп заявил, что США не нуждаются в Ормузском проливе

    Туск: Польша в следующем десятилетии инвестирует в энергетику $270 млрд

    Из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 11 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    МИД Азербайджана почтил память шехидов Чанаккалы

    В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани

