İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İran Cənub Pars obyektlərinə hücumlar barədə bildirib

    Region
    18 mart, 2026
    • 15:55
    İran Cənub Pars obyektlərinə hücumlar barədə bildirib

    İranın dövlət mediası Fars körfəzində yerləşən və hazırda dünyanın ən böyük qaz yatağı olan Cənub Pars qaz yatağının obyektlərinə hücum edildiyi barədə bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, zərbə cənubdakı Buşehr əyalətinin Asaluye rayonundakı obyektlərə endirilib.

    Hücumun təfərrüatları hələ ki açıqlanmır.

    Qeyd edək ki, İran Cənub Pars yatağını Qətərlə birgə işləyir və əvvəllər də Yaxın Şərqdəki eskalasiya fonunda bura zərbələr zonasına düşmüşdü.

    Bununla belə, hücumun arxasında konkret olaraq kimin - İsrailin, yoxsa ABŞ-nin dayandığı dəqiqləşdirilmir.

    Bundan əvvəl ABŞ İranın əsas neft terminalının yerləşdiyi Fars körfəzindəki Xark adasına zərbələr endirmişdi.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Pars qaz yatağı
    Иран сообщил об атаках на объекты "Южного Парса"

