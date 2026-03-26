Britaniyalı hərbçilər Rusiyanın "kölgə donanması"nı yoxlayacaq
- 26 mart, 2026
- 05:18
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Qərbin sanksiyalarına baxmayaraq, Rusiya gəmilərini yoxlamaq və saxlamaq üçün orduya icazə verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu qərar digər Avropa ölkələrinin Moskvanın Ukraynaya qarşı dörd illik müharibəsini maliyyələşdirmək üçün istifadə etdiyi "kölgə" adlanan Rusiya tanker donanmasının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün səylərinin gücləndirilməsi fonunda qəbul edilib.
Starmer, gəmilərə qarşı daha sərt tədbirlərin görüləcəyini söyləyib, çünki Rusiya hakimiyyəti ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi nəticəsində neft qiymətlərinin kəskin artmasına sevinib.
"Buna görə də biz onun kölgə donanmasına qarşı daha da səylə mübarizə aparırıq. Bu, təkcə Britaniyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün deyil, həm də Rusiyanın müharibə maşınını Ukraynadakı kampaniyasını maliyyələşdirən çirkli pullardan məhrum etmək üçündür".
Vurğulanıb ki, Britaniya hərbi və hüquq-mühafizə orqanlarının rəsmiləri təslim olmaqdan imtina edən, silahlı olan və ya ələ keçirilməmək üçün yüksək texnologiyalı müşahidə sistemlərindən istifadə edən Rusiya gəmilərinə minməyə hazırlaşırlar. Hərbçilər gəmiyə mindikdən sonra, sanksiya qanunvericiliyini pozduqlarına görə sahiblərinə, operatorlarına və heyətinə qarşı cinayət ittihamları irəli sürülə bilər.