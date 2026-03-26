Великобритания разрешила военным подняться на борт танкеров российского "теневого флота"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в среду, что дал военным разрешение на досмотр и задержание российских судов, которые, по утверждению его правительства, входят в сеть судов, позволяющую Москве экспортировать нефть, несмотря на западные санкции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что это решение принято на фоне активизации усилий других европейских стран по пресечению деятельности так называемого теневого флота танкеров России, используемого Москвой для финансирования четырехлетней войны против Украины.

Стармер заявил, что одобрил более решительные действия против судов, поскольку росийские власти, вероятно, "потирают руки" от резкого роста цен на нефть, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

"Именно поэтому мы еще активнее боремся с его теневым флотом, не только для обеспечения безопасности Великобритании, но и для того, чтобы лишить военную машину России грязных доходов, которые финансируют кампанию в Украине", - говорится в заявлении Стармера.

На Даунинг-стрит заявили, что британские военные и сотрудники правоохранительных органов готовятся подняться на борт российских судов, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичные средства повсеместного наблюдения, чтобы избежать захвата.

После того, как суда будут взяты на абордаж, в отношении владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушения санкционного законодательства.

Стармер сделал это заявление перед своим участием в саммите Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки, где Великобритания призовет к большей координации в захвате судов теневого флота.