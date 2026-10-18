"Qalatasaray"ın zədəli futbolçusu Rafael Leaunun durumu açıqlanıb
Futbol
- 18 oktyabr, 2026
- 13:33
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Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun zədəli futbolçusu Rafael Leaunun durumu açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.
Portuqaliyalı oyunçunun qasıq əzələsində gərilmə aşkarlanıb. O, sabah növbəti dəfə tibbi müayinələrdən keçəcək.
Xatırladaq ki, Rafael Leau ötən gün Superliqanın VIII turunda "Gənclərbirliyi" ilə matçda sıradan çıxıb. 61-ci dəqiqədə oyuna girən futbolçu 77-ci dəqiqədə əvəzlənib.
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