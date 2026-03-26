İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: ABŞ və İsrail İranın XİN rəhbərini və spikerini hədəf siyahılarından çıxarıblar

    Region
    • 26 mart, 2026
    • 05:23
    KİV: ABŞ və İsrail İranın XİN rəhbərini və spikerini hədəf siyahılarından çıxarıblar

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və məclisin (Parlament) sədri Məhəmməd Bağır Qalibaf müvəqqəti olaraq İsrail və ABŞ-ın hücum hədəfləri siyahısından çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, ABŞ və İsrail İranın nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq üçün bu addımı atıblar. Qəzet iddia edib ki, hədəfin aradan qaldırılması müddəti 4-5 gündür.

    Daha əvvəl "The New York Times" qəzeti mənbələrə istinadən ABŞ-nin İran hakimiyyətinə münaqişəyə son qoymaq üçün 15 maddəlik plan göndərdiyini bildirmişdi. Məlumata görə, plan Tehranın raket və nüvə proqramlarını əhatə edir. Sənəddə həmçinin naviqasiya azadlığı da yer alıb. Lakin Tehran Vaşinqtonun məhsuldar danışıqlar aparacağına şübhə ilə yanaşır.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Parlament sədri Məhəmməd Bağır Qalibaf
    WSJ: США и Израиль исключили главу МИД Ирана и спикера парламента из списка целей

    Son xəbərlər

    06:11

    Aİ ilə Avstraliya arasında ticarət razılaşması Fransada tənqidlərə səbəb olub

    Digər ölkələr
    05:50

    Ötən il təbii fəlakətlər Fransaya 5,2 milyard avro ziyan vurub

    Digər ölkələr
    05:23

    KİV: ABŞ və İsrail İranın XİN rəhbərini və spikerini hədəf siyahılarından çıxarıblar

    Region
    05:18

    Britaniyalı hərbçilər Rusiyanın "kölgə donanması"nı yoxlayacaq

    Digər ölkələr
    05:00

    "Bloomberg": ABŞ neftin qiymətinin 200 dollara qədər yüksələcəyi ssenarisinə hazırlaşır

    Energetika
    04:43

    FT: Rusiya İrana dronlar, ərzaq və dərman göndərməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    04:28

    Tramp İranın razılığa gəlmək istədiyini iddia edib

    Digər ölkələr
    04:12

    Netanyahunun sözçüsü istefa verib

    Digər ölkələr
    03:47

    Beynəlxalq Valyuta Fondu İranla müharibə risklərini hesablayır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti