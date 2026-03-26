    WSJ: США и Израиль исключили главу МИД Ирана и спикера парламента из списка целей

    WSJ: США и Израиль исключили главу МИД Ирана и спикера парламента из списка целей

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф временно исключены из списков целей ударов Израиля и США.

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

    Отмечается, что США и Израиль пошли на этот шаг для проведения переговоров с представителями Ирана. По данным издания, исключение из списка целей рассчитано на 4–5 дней.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили иранским властям план из 15 пунктов по прекращению конфликта. По этим данным, план охватывает ракетную и ядерную программы Тегерана. В документе также говорится о свободе судоходства. Однако Тегеран сомневается в том, что Вашингтон настроен на действительно продуктивные переговоры.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Аббас Арагчи Мохаммад-Багер Галибаф
    KİV: ABŞ və İsrail İranın XİN rəhbərini və spikerini hədəf siyahılarından çıxarıblar
    05:44

    WSJ: США и Израиль исключили главу МИД Ирана и спикера парламента из списка целей

    В регионе
    05:31

    Иран заявил об атаке на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии

    В регионе
    05:05

    Bloomberg: США готовятся к сценарию роста цен на нефть до 200 долларов

    Энергетика
    04:51

    Израильские войска заняли восемь населенных пунктов на юге Ливана

    Другие страны
    04:19

    FT: Россия готовит отправку дронов, продовольствия и лекарств в Иран

    Другие страны
    03:53

    Великобритания разрешила военным подняться на борт танкеров российского "теневого флота"

    Другие страны
    03:23

    Торговое соглашение ЕС с Австралией вызвало критику во Франции

    Другие страны
    02:49

    Вучич заявил, что достигнутая с Азербайджаном договорённость по газу имеет важное значение для Сербии

    Другие страны
    02:17

    Ущерб от стихийных бедствий во Франции в 2025 году оценили в €5,2 млрд

    Другие страны
