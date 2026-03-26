WSJ: США и Израиль исключили главу МИД Ирана и спикера парламента из списка целей
В регионе
- 26 марта, 2026
- 05:44
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф временно исключены из списков целей ударов Израиля и США.
Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что США и Израиль пошли на этот шаг для проведения переговоров с представителями Ирана. По данным издания, исключение из списка целей рассчитано на 4–5 дней.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили иранским властям план из 15 пунктов по прекращению конфликта. По этим данным, план охватывает ракетную и ядерную программы Тегерана. В документе также говорится о свободе судоходства. Однако Тегеран сомневается в том, что Вашингтон настроен на действительно продуктивные переговоры.
