İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Bloomberg": ABŞ neftin qiymətinin 200 dollara qədər yüksələcəyi ssenarisinə hazırlaşır

    • 26 mart, 2026
    • 05:00
    Bloomberg: ABŞ neftin qiymətinin 200 dollara qədər yüksələcəyi ssenarisinə hazırlaşır

    ABŞ administrasiyası neft qiymətlərinin 200 dollara qədər yüksəlməsinin ölkə iqtisadiyyatına necə təsir edəcəyini araşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, enerji qiymətlərinin kəskin şəkildə artması ssenarisini modelləşdirmək gərginliyin artdığı dövrlərdə standart prosedurdur və proqnoz deyil.

    Belə ki, bu təhlil ABŞ hakimiyyət orqanlarının uzunmüddətli münaqişə də daxil olmaqla bütün mümkün ssenarilərə hazır omasını təmin etmək məqsədi daşıyır.

    Agentliyin qeyd etdiyi kimi, İrana qarşı hərbi əməliyyat başlamazdan əvvəl belə, maliyyə naziri Skott Bessent münaqişənin neft qiymətlərinin yüksəlməsinə və ABŞ-ın iqtisadi artımına zərər verəcəyindən narahatlığını bildirmişdi. Hətta Bessentin müşavirləri də bu narahatlıqları Ağ Evə çatdırdılar.

    Neft qiymətləri ABŞ administrasiyası ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Bloomberg: США готовятся к сценарию роста цен на нефть до 200 долларов

    Son xəbərlər

    "Bloomberg": ABŞ neftin qiymətinin 200 dollara qədər yüksələcəyi ssenarisinə hazırlaşır

