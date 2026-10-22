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    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 13:31
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb

    Böyük Qayıdış çərçivəsində Xocalı və Ağdərə rayonlarının 7 yaşayış məntəqəsinə daha 44 ailə yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, Xocalı şəhərinə və rayonun Badara, Ballıca, Daşbulaq, Xanyurdu, həmçinin Ağdərə rayonunun Vəngli və Heyvalı kəndlərinə növbəti qayıdış həyata keçirilib.

    Bu mərhələdə Xocalı şəhərinə 4 (23 nəfər), Ballıcaya 5 (27 nəfər), Badaraya 3 (7 nəfər), Daşbulağa 1 (2 nəfər), Xanyurduna 2 (5 nəfər), Vəngliyə 6 (29 nəfər), Heyvalıya isə 23 ailə (83 nəfər) olmaqla ümumilikdə 44 ailənin (176 nəfər) daimi qayıdışı təmin olunub.

    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb

    Böyük Qayıdış Qarabağ Xocalı Ağdərə
    Foto
    В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи
    Foto
    Azerbaijan relocates 44 more families to its liberated territories
    44 filmi
    44 filmi

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