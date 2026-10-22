Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
Daxili siyasət
- 22 oktyabr, 2026
- 13:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Böyük Qayıdış çərçivəsində Xocalı və Ağdərə rayonlarının 7 yaşayış məntəqəsinə daha 44 ailə yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, Xocalı şəhərinə və rayonun Badara, Ballıca, Daşbulaq, Xanyurdu, həmçinin Ağdərə rayonunun Vəngli və Heyvalı kəndlərinə növbəti qayıdış həyata keçirilib.
Bu mərhələdə Xocalı şəhərinə 4 (23 nəfər), Ballıcaya 5 (27 nəfər), Badaraya 3 (7 nəfər), Daşbulağa 1 (2 nəfər), Xanyurduna 2 (5 nəfər), Vəngliyə 6 (29 nəfər), Heyvalıya isə 23 ailə (83 nəfər) olmaqla ümumilikdə 44 ailənin (176 nəfər) daimi qayıdışı təmin olunub.
Foto
Foto
Son xəbərlər
15:05
Foto
Azərbaycanın qolf turizmi imkanları Fransada təbliğ olunubTurizm
15:05
Makron: Yaxın günlərdə bütün nümayişlərin keçirilməsinə qadağa qoyulubDigər ölkələr
15:03
Foto
Astanada "Türküstan" ensiklopediyası təqdim edilibMədəniyyət siyasəti
14:53
Rezai ABŞ-ni xəbərdar edib: Müharibə davam edərsə, lazımi vasitələrimiz varDigər ölkələr
14:51
Foto
SOCAR "Eni" şirkəti ilə üçüncü ölkələrdə birgə layihələrdə əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
14:49
Video
Sədərək rayonuna güclü dolu yağıbDigər
14:46
Xocalı sakini: Qorxu içində çıxdığımız yurdumuza indi sevinc göz yaşları ilə qayıdırıqQarabağ
14:39
"Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyununun baş hakimi açıqlanıbFutbol
14:31
"İri Şəhərlərin Su Təchizatı"na yeni icraçı direktor təyin edilibİnfrastruktur