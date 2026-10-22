В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи
Внутренняя политика
- 22 октября, 2026
- 13:41
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В 7 населенных пунктов Ходжалинского и Агдеринского районов возвращаются еще 44 семьи.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе обеспечено возвращение семей в город Ходжалы и села района Бадара, Баллыджа, Дашбулаг, Ханюрду, а также в села Вянгли и Хейвалы Агдеринского района.
В город Ходжалы возвращаются 4 семьи (23 человека), в село Баллыджа - 5 семей (27 человек), в село Бадара - 3 семьи (7 человек), в село Дашбулаг - 1 семья (2 человека), в Ханюрду - 2 семьи (5 человек), в село Вянгли Агдеринского района - 6 семей (29 человек), в село Хейвалы - 23 семьи (83 человека), в общей сложности 44 семьи (176 человек).
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