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    В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 13:41
    В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи

    В 7 населенных пунктов Ходжалинского и Агдеринского районов возвращаются еще 44 семьи.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе обеспечено возвращение семей в город Ходжалы и села района Бадара, Баллыджа, Дашбулаг, Ханюрду, а также в села Вянгли и Хейвалы Агдеринского района.

    В город Ходжалы возвращаются 4 семьи (23 человека), в село Баллыджа - 5 семей (27 человек), в село Бадара - 3 семьи (7 человек), в село Дашбулаг - 1 семья (2 человека), в Ханюрду - 2 семьи (5 человек), в село Вянгли Агдеринского района - 6 семей (29 человек), в село Хейвалы - 23 семьи (83 человека), в общей сложности 44 семьи (176 человек).

    В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи
    В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи
    В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи
    В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи

    Великое возвращение
    Фото
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
    Фото
    Azerbaijan relocates 44 more families to its liberated territories
    MiniBoss
    MiniBoss

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