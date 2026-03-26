Bloomberg: США готовятся к сценарию роста цен на нефть до 200 долларов

Администрация США изучает, как рост цен на нефть до 200 долларов может повлиять на экономику страны.

Как сообщает Report со ссылкой на источники Bloomberg, моделирование сценария резкого скачка цен на энергоносители является стандартной процедурой в периоды усиления напряженности и не означает, что речь идет о прогнозе.

Отмечается, что этот анализ направлен на то, чтобы обеспечить готовность американских властей ко всем возможным сценариям, включая затяжной конфликт.

Как пишет агентство, еще до начала военной операции против Ирана министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт может привести к росту цен на нефть и нанести ущерб экономическому росту США. Более того, советники Бессента также довели эти опасения до сведения Белого дома.