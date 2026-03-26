    Bloomberg: США готовятся к сценарию роста цен на нефть до 200 долларов

    Администрация США изучает, как рост цен на нефть до 200 долларов может повлиять на экономику страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на источники Bloomberg, моделирование сценария резкого скачка цен на энергоносители является стандартной процедурой в периоды усиления напряженности и не означает, что речь идет о прогнозе.

    Отмечается, что этот анализ направлен на то, чтобы обеспечить готовность американских властей ко всем возможным сценариям, включая затяжной конфликт.

    Как пишет агентство, еще до начала военной операции против Ирана министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт может привести к росту цен на нефть и нанести ущерб экономическому росту США. Более того, советники Бессента также довели эти опасения до сведения Белого дома.

    "Bloomberg": ABŞ neftin qiymətinin 200 dollara qədər yüksələcəyi ssenarisinə hazırlaşır
    05:44

    WSJ: США и Израиль исключили главу МИД Ирана и спикера парламента из списка целей

    В регионе
    05:31

    Иран заявил об атаке на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии

    В регионе
    05:05

    Bloomberg: США готовятся к сценарию роста цен на нефть до 200 долларов

    Энергетика
    04:51

    Израильские войска заняли восемь населенных пунктов на юге Ливана

    Другие страны
    04:19

    FT: Россия готовит отправку дронов, продовольствия и лекарств в Иран

    Другие страны
    03:53

    Великобритания разрешила военным подняться на борт танкеров российского "теневого флота"

    Другие страны
    03:23

    Торговое соглашение ЕС с Австралией вызвало критику во Франции

    Другие страны
    02:49

    Вучич заявил, что достигнутая с Азербайджаном договорённость по газу имеет важное значение для Сербии

    Другие страны
    02:17

    Ущерб от стихийных бедствий во Франции в 2025 году оценили в €5,2 млрд

    Другие страны
    Лента новостей