Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Токаев назвал важным этапом запуск Транскаспийской линии связи

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:31
    Токаев назвал важным этапом запуск Транскаспийской линии связи

    Казахстан и Азербайджан отмечают важный этап, совместно запуская Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря.

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Сегодня Казахстан и Азербайджан отмечают важный этап, совместно запуская Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря", - сказал он.

    По словам Токаева, информационная безопасность имеет жизненно важное значение для любого стратегического проекта, особенно если в его реализации участвуют несколько государств. В этой связи он подчеркнул значимость совместных инфраструктурных инициатив для развития регионального сотрудничества.

    Президент Казахстана отметил, что проект "Цифровой Шелковый путь" обеспечит более быструю и безопасную передачу данных по всей Евразии, укрепит цифровой потенциал Азии и откроет новые возможности для сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Tokayev: "Transxəzər rabitə xəttinin istifadəyə verilməsi mühüm mərhələdir"
    Tokayev hails launch of Trans-Caspian communication line as an important milestone
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