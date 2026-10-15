Токаев назвал важным этапом запуск Транскаспийской линии связи

Казахстан и Азербайджан отмечают важный этап, совместно запуская Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Сегодня Казахстан и Азербайджан отмечают важный этап, совместно запуская Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря", - сказал он.

По словам Токаева, информационная безопасность имеет жизненно важное значение для любого стратегического проекта, особенно если в его реализации участвуют несколько государств. В этой связи он подчеркнул значимость совместных инфраструктурных инициатив для развития регионального сотрудничества.

Президент Казахстана отметил, что проект "Цифровой Шелковый путь" обеспечит более быструю и безопасную передачу данных по всей Евразии, укрепит цифровой потенциал Азии и откроет новые возможности для сотрудничества.