Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Казахстан предложил создать механизм превентивной дипломатии в рамках СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:29
    Казахстан предложил создать механизм превентивной дипломатии в рамках СВМДА

    Казахстан предлагает создать механизм превентивной дипломатии в рамках СВМДА.

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "В качестве практического шага предлагаем создать механизм превентивной дипломатии", - сказал он.

    По словам Токаева, предотвращение кризисов значительно эффективнее и менее затратно, чем управление ими после возникновения. По его словам, предлагаемый механизм позволит каждому государству - участнику СВМДА полноценно участвовать в процессе принятия решений и преобразовать декларации в согласованные действия.

    Кроме того, президент Казахстана предложил создать Водное партнерство СВМДА для содействия обмену технологиями, проведению совместных исследований и внедрению водосберегающих решений. Он также выступил за создание международной водной организации в рамках системы ООН для координации глобальной повестки в области водных ресурсов.

    Токаев считает необходимым дополнить пять существующих направлений сотрудничества СВМДА новым искусственным интеллектом, а также распространить меры по укреплению доверия на цифровую сферу.

    Кроме того, Токаев предложил запустить в следующем году исследовательскую программу по вопросам безопасности и укрепления доверия.

    Касым-Жомарт Токаев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Qazaxıstan AQEM çərçivəsində preventiv diplomatiya mexanizminin yaradılmasını təklif edib
    Kazakhstan proposes creating preventive diplomacy mechanism within CICA
    44 - Tezliklə
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