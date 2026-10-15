Казахстан предложил создать механизм превентивной дипломатии в рамках СВМДА

Казахстан предлагает создать механизм превентивной дипломатии в рамках СВМДА.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"В качестве практического шага предлагаем создать механизм превентивной дипломатии", - сказал он.

По словам Токаева, предотвращение кризисов значительно эффективнее и менее затратно, чем управление ими после возникновения. По его словам, предлагаемый механизм позволит каждому государству - участнику СВМДА полноценно участвовать в процессе принятия решений и преобразовать декларации в согласованные действия.

Кроме того, президент Казахстана предложил создать Водное партнерство СВМДА для содействия обмену технологиями, проведению совместных исследований и внедрению водосберегающих решений. Он также выступил за создание международной водной организации в рамках системы ООН для координации глобальной повестки в области водных ресурсов.

Токаев считает необходимым дополнить пять существующих направлений сотрудничества СВМДА новым искусственным интеллектом, а также распространить меры по укреплению доверия на цифровую сферу.

Кроме того, Токаев предложил запустить в следующем году исследовательскую программу по вопросам безопасности и укрепления доверия.