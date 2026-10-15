Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Токаев: Азербайджан реализует задачу по преобразованию СВМДА в полноценную международную организацию

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:25
    Токаев: Азербайджан реализует задачу по преобразованию СВМДА в полноценную международную организацию

    Азербайджан в рамках своего председательства в СВМДА реализует задачу по преобразованию Совещания в полноценную международную организацию.

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "На шестом саммите СВМДА, состоявшемся в Астане в 2022 году, государства-участники договорились о преобразовании Совещания в полноценную международную организацию. Сегодня Азербайджан в рамках своего председательства с большим достоинством реализует эту задачу. Мы рассчитываем на принятие Устава СВМДА, который станет нашим путеводным документом", - сказал он.

    Токаев отметил, что более 117 млн человек остаются вынужденными переселенцами, а 266 млн сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности.

    По его словам, эти тенденции подорвали результаты многолетних совместных политических усилий, направленных на достижение глобальной стабильности и безопасности.

    "Очевидно, что Азия нуждается в более сильных институтах. Время деклараций о добрых намерениях подходит к концу", - подчеркнул президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Tokayev: Azərbaycan AQEM-i tamhüquqlu beynəlxalq təşkilata çevirmək vəzifəsini həyata keçirir
    Tokayev: Azerbaijan working to transform CICA into full-fledged international organization
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