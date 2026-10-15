Токаев: Азербайджан реализует задачу по преобразованию СВМДА в полноценную международную организацию

Азербайджан в рамках своего председательства в СВМДА реализует задачу по преобразованию Совещания в полноценную международную организацию.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"На шестом саммите СВМДА, состоявшемся в Астане в 2022 году, государства-участники договорились о преобразовании Совещания в полноценную международную организацию. Сегодня Азербайджан в рамках своего председательства с большим достоинством реализует эту задачу. Мы рассчитываем на принятие Устава СВМДА, который станет нашим путеводным документом", - сказал он.

Токаев отметил, что более 117 млн человек остаются вынужденными переселенцами, а 266 млн сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности.

По его словам, эти тенденции подорвали результаты многолетних совместных политических усилий, направленных на достижение глобальной стабильности и безопасности.

"Очевидно, что Азия нуждается в более сильных институтах. Время деклараций о добрых намерениях подходит к концу", - подчеркнул президент Казахстана.