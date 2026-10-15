Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева
- 15 октября, 2026
- 12:22
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Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева стал примером прогресса в экономике, международных отношениях и других сферах.
Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
"Под сильным руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан стал примером прогресса во всех сферах, будь то экономика или международные отношения", - сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан высоко оценивает динамичное председательство Азербайджана, направленное на укрепление потенциала СВМДА как уникальной платформы для диалога, укрепления доверия и всестороннего сотрудничества в неспокойном и непредсказуемом мире.
Токаев также выразил благодарность президенту Азербайджана за организацию саммита, отметив, что Баку сочетает в себе древнюю историю и современные достижения.