Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:22
    Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

    Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева стал примером прогресса в экономике, международных отношениях и других сферах.

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Под сильным руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан стал примером прогресса во всех сферах, будь то экономика или международные отношения", - сказал Токаев.

    Он отметил, что Казахстан высоко оценивает динамичное председательство Азербайджана, направленное на укрепление потенциала СВМДА как уникальной платформы для диалога, укрепления доверия и всестороннего сотрудничества в неспокойном и непредсказуемом мире.

    Токаев также выразил благодарность президенту Азербайджана за организацию саммита, отметив, что Баку сочетает в себе древнюю историю и современные достижения.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Tokayev: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bütün sahələrdə tərəqqi nümunəsinə çevrilib
    Azerbaijan becomes model of progress under President Ilham Aliyev's leadership, Kazakh president says
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