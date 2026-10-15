İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Tokayev: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bütün sahələrdə tərəqqi nümunəsinə çevrilib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:24
    Tokayev: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bütün sahələrdə tərəqqi nümunəsinə çevrilib

    İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bütün sahələrdə tərəqqi nümunəsinə çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə bildirib.

    "Prezident İlham Əliyevin güclü rəhbərliyi altında Azərbaycan istər iqtisadiyyat, istərsə də beynəlxalq münasibətlər olsun, bütün sahələrdə tərəqqi nümunəsinə çevrilib", - o deyib.

    O qeyd edib ki, Qazaxıstan Azərbaycanın AQEM-in potensialını gərgin və gözlənilməz dünyada dialoq, etimadın möhkəmləndirilməsi və hərtərəfli əməkdaşlıq üçün unikal platforma kimi gücləndirməyə yönəlmiş dinamik sədrliyini yüksək qiymətləndirir.

    Tokayev həmçinin sammiti təşkil etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını ifadə edərək, Bakının qədim tarixi və müasir nailiyyətləri özündə birləşdirdiyini qeyd edib.

    Kasım-Jomart Tokayev İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева
    Azerbaijan becomes model of progress under President Ilham Aliyev's leadership, Kazakh president says
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