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    ЦБА: Азербайджан не готов к высокой концентрации банков

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 12:22
    ЦБА: Азербайджан не готов к высокой концентрации банков

    Азербайджан пока не готов к высокой концентрации банков.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.

    Он отметил, что концентрация в банковском секторе наблюдается во всех странах, где действуют системно значимые банки: "В таких государствах отдельные банки занимают большую долю рынка по сравнению с остальными. Это характерная черта для большинства из более чем 130 стран мира".

    "Ключевой вопрос в уровне концентрации и механизмах его регулирования. За последние четыре года концентрация в банковском секторе Азербайджана фактически снизилась. Иными словами, доля рынка крупных банков сократилась, а позиции более мелких банков несколько укрепились".

    Махмудзаде указал на наличие определенных различий в стоимости фондирования для крупных и малых банков.

    "Кроме того, крупные банки обладают более широкими возможностями для взаимодействия с сектором недвижимости и другими системами. Введение каких-либо ограничений - будь то в сфере выдачи лицензий или в иных областях - может привести к дальнейшему росту рыночной концентрации. В Азербайджане наблюдается умеренный уровень, и к высокому мы пока не готовы".

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Финансовый сектор
    Azərbaycanda bank sektorunda təmərküzləşmə ilə bağlı vəziyyət açıqlanıb
    44 - Tezliklə
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