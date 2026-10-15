ЦБА: Азербайджан не готов к высокой концентрации банков

Азербайджан пока не готов к высокой концентрации банков.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.

Он отметил, что концентрация в банковском секторе наблюдается во всех странах, где действуют системно значимые банки: "В таких государствах отдельные банки занимают большую долю рынка по сравнению с остальными. Это характерная черта для большинства из более чем 130 стран мира".

"Ключевой вопрос в уровне концентрации и механизмах его регулирования. За последние четыре года концентрация в банковском секторе Азербайджана фактически снизилась. Иными словами, доля рынка крупных банков сократилась, а позиции более мелких банков несколько укрепились".

Махмудзаде указал на наличие определенных различий в стоимости фондирования для крупных и малых банков.

"Кроме того, крупные банки обладают более широкими возможностями для взаимодействия с сектором недвижимости и другими системами. Введение каких-либо ограничений - будь то в сфере выдачи лицензий или в иных областях - может привести к дальнейшему росту рыночной концентрации. В Азербайджане наблюдается умеренный уровень, и к высокому мы пока не готовы".