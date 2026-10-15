Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Токаев анонсировал планы увеличения поставок казахстанской нефти по БТД

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:34
    Токаев анонсировал планы увеличения поставок казахстанской нефти по БТД

    Казахстан и Азербайджан планируют нарастить объемы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Совместно с Азербайджаном мы намерены увеличить объемы поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан", - сказал он.

    Токаев отметил, что в условиях нестабильной мировой ситуации Казахстан делает ставку на партнерство и расширение сотрудничества.

    Он также напомнил, что в прошлом году Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере поставок "зеленой" энергии, заложив основу Транскаспийского коридора зеленой энергии.

    По его словам, этот коридор должен соединить энергосистемы трех стран и обеспечить дальнейшую передачу электроэнергии через Черное море на европейские рынки.

    Касым-Жомарт Токаев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)
    Tokayev BTC ilə Qazaxıstan neftinin tədarükünün artırılması planlarını açıqlayıb
    Kazakhstan, Azerbaijan plan to boost Kazakh oil transit via BTC, Tokayev says
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:44
    Фото
    Места памяти Западного Азербайджана: Летом 1918 года в селе Агуды были убиты 325 человек, в том числе 75 детей
    Внутренняя политика
    19:39
    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров
    В регионе
    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    Лента новостей