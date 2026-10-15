Токаев анонсировал планы увеличения поставок казахстанской нефти по БТД

Казахстан и Азербайджан планируют нарастить объемы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Совместно с Азербайджаном мы намерены увеличить объемы поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан", - сказал он.

Токаев отметил, что в условиях нестабильной мировой ситуации Казахстан делает ставку на партнерство и расширение сотрудничества.

Он также напомнил, что в прошлом году Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере поставок "зеленой" энергии, заложив основу Транскаспийского коридора зеленой энергии.

По его словам, этот коридор должен соединить энергосистемы трех стран и обеспечить дальнейшую передачу электроэнергии через Черное море на европейские рынки.