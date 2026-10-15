İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Tokayev BTC ilə Qazaxıstan neftinin tədarükünün artırılması planlarını açıqlayıb

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:42
    Tokayev BTC ilə Qazaxıstan neftinin tədarükünün artırılması planlarını açıqlayıb

    Qazaxıstan və Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ilə Qazaxıstan neftinin tədarük həcmlərini artırmaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə bildirib.

    "Azərbaycanla birgə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə Qazaxıstan neftinin tədarük həcmlərini artırmaq niyyətindəyik", - o deyib.

    Tokayev qeyd edib ki, qlobal qeyri-sabitlik şəraitində Qazaxıstan tərəfdaşlığa və əməkdaşlığın genişləndirilməsinə üstünlük verir.

    O, həmçinin xatırladıb ki, ötən il Qazaxıstan, Azərbaycan və Özbəkistan "yaşıl enerji" tədarükü sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayaraq Tranxəzər Yaşıl Enerji Dəhlizinin əsasını qoyublar.

    Tokayevin sözlərinə görə, bu dəhliz üç ölkənin enerji sistemlərini birləşdirməli və elektrik enerjisinin Qara dəniz vasitəsilə Avropa bazarlarına ötürülməsini təmin etməlidir.

    Kasım-Jomart Tokayev İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri
    Токаев анонсировал планы увеличения поставок казахстанской нефти по БТД
    Kazakhstan, Azerbaijan plan to boost Kazakh oil transit via BTC, Tokayev says
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