Ильхам Алиев: Азербайджан три года пытался решить вопрос восстановления суверенитета мирным путем

В ходе Отечественной войны 2020 года Азербайджан изгнал армянские оккупационные силы со своих захваченных территорий и освободил на поле боя более 300 городов и сел.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Глава государства отметил, что в течение трех лет после Отечественной войны Азербайджан пытался решить вопрос полного восстановления своего суверенитета мирным путем.

По его словам, Армения, в свою очередь, использовала прекращение огня как возможность восстановить военный потенциал и при поддержке новых западных покровителей вновь напасть на Азербайджан.

"Именно это началось в сентябре 2023 года, и тогда железный кулак азербайджанского солдата вновь сказал свое слово. Оккупационная армия Армении в Карабахе была полностью разгромлена", - заявил Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан полностью восстановил суверенитет и территориальную целостность, положив конец сепаратизму.

"Лидеры сепаратистов, военные преступники и убийцы детей были преданы суду в Азербайджане", - сказал глава государства.