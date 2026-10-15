Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Азербайджан три года пытался решить вопрос восстановления суверенитета мирным путем

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:29
    Ильхам Алиев: Азербайджан три года пытался решить вопрос восстановления суверенитета мирным путем

    В ходе Отечественной войны 2020 года Азербайджан изгнал армянские оккупационные силы со своих захваченных территорий и освободил на поле боя более 300 городов и сел.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Глава государства отметил, что в течение трех лет после Отечественной войны Азербайджан пытался решить вопрос полного восстановления своего суверенитета мирным путем.

    По его словам, Армения, в свою очередь, использовала прекращение огня как возможность восстановить военный потенциал и при поддержке новых западных покровителей вновь напасть на Азербайджан.

    "Именно это началось в сентябре 2023 года, и тогда железный кулак азербайджанского солдата вновь сказал свое слово. Оккупационная армия Армении в Карабахе была полностью разгромлена", - заявил Ильхам Алиев.

    Президент подчеркнул, что Азербайджан полностью восстановил суверенитет и территориальную целостность, положив конец сепаратизму.

    "Лидеры сепаратистов, военные преступники и убийцы детей были преданы суду в Азербайджане", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    İlham Əliyev: Azərbaycan müharibədən sonrakı 3 ildə suverenliyinin tam bərpasını sülh yolu ilə həll etməyə çalışdı
    Ilham Aliyev: For three years, Azerbaijan tried to resolve issue of restoring its sovereignty through peaceful means
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