Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Председательство Азербайджана в СВМДА продлено еще на два года

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:22
    Председательство Азербайджана в СВМДА продлено еще на два года

    Председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлено еще на два года.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поблагодарил за это государства-члены организации на 7-м Саммите СВМДА в Баку.

    "Благодарю государства-члены за поддержку предложения о продлении председательства Азербайджана в СВМДА еще на два года", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Azərbaycanın AQEM-də sədrliyi daha iki il uzadılıb
    Azerbaijan's CICA chairmanship extended for two more years
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    MiniBoss

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