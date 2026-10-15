Председательство Азербайджана в СВМДА продлено еще на два года
Внешняя политика
- 15 октября, 2026
- 12:22
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Председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлено еще на два года.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поблагодарил за это государства-члены организации на 7-м Саммите СВМДА в Баку.
"Благодарю государства-члены за поддержку предложения о продлении председательства Азербайджана в СВМДА еще на два года", - сказал глава государства.
Azərbaycanın AQEM-də sədrliyi daha iki il uzadılıb
Azerbaijan's CICA chairmanship extended for two more years
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