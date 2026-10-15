Председательство Азербайджана в СВМДА продлено еще на два года

Председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлено еще на два года.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поблагодарил за это государства-члены организации на 7-м Саммите СВМДА в Баку.

"Благодарю государства-члены за поддержку предложения о продлении председательства Азербайджана в СВМДА еще на два года", - сказал глава государства.