Azərbaycanın AQEM-də sədrliyi daha iki il uzadılıb
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2026
- 12:21
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Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəsində (AQEM) sədrliyi daha iki il uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Bakıda AQEM-in VII Zirvə Görüşündə buna görə üzv dövlətlərə təşəkkür edib:
"Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyinin daha 2 il müddətinə uzadılması təklifinə dəstək verdiklərinə görə üzv dövlətlərə təşəkkür edirəm".
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