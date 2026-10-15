İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın AQEM-də sədrliyi daha iki il uzadılıb

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:21
    Azərbaycanın AQEM-də sədrliyi daha iki il uzadılıb

    Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəsində (AQEM) sədrliyi daha iki il uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Bakıda AQEM-in VII Zirvə Görüşündə buna görə üzv dövlətlərə təşəkkür edib:

    "Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyinin daha 2 il müddətinə uzadılması təklifinə dəstək verdiklərinə görə üzv dövlətlərə təşəkkür edirəm".

    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Председательство Азербайджана в СВМДА продлено еще на два года
    Azerbaijan's CICA chairmanship extended for two more years
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