Азербайджанские таможенники пресекли ввоз крупной партии лекарств
Бизнес
- 18 марта, 2026
- 16:10
Сотрудники Товузского таможенного управления предотвратили попытку незаконного ввоза в страну крупной партии лекарственных препаратов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомтаможню, на таможенном посту "Красный мост" был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства, прибывшего из Турции.
При досмотре прицепа грузовика выявлены скрытые от таможенного контроля и не задекларированные лекарственные препараты в крупном количестве: 10 449 конвалют, 1 269 коробок, 848 флаконов и 68 игл.
По факту проводится расследование.
