Серхат Кёксал: ЧБТР рассматривает выпуск облигаций в азербайджанских манатах как стратегическое направление

Эмиссия облигаций в национальных валютах государств-участников, в частности в азербайджанских манатах, остается на повестке дня и рассматривается как стратегическое направление и естественное расширение деятельности Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

Об этом в интервью Report сказал президент ЧБТР Серхат Кёксал.

По его словам, ЧБТР твердо намерен продолжать и расширять рыночное финансирование в 2026 году и в дальнейшем.

"Успешное возвращение банка на международные рынки капитала в феврале 2026 года с выпуском эталонных облигаций на сумму 350 млн долларов США, которые привлекли заявки на сумму более 2 млрд долларов от глобально диверсифицированной базы инвесторов, свидетельствует о намерении ЧБТР восстановить постоянное присутствие на выбранных рынках капитала в соответствии со своей стратегией долгосрочного финансирования. В дальнейшем банк стремится поддерживать сбалансированную и диверсифицированную структуру финансирования в различных валютах, форматах и сроках погашения, калибруя свою рыночную активность в соответствии с меняющимися потребностями в финансировании", - отметил С. Кёксал.

Президент отметил, что ЧБТР также рассматривает возможность предоставления новых кредитных линий в манатах.

"Фактически ЧБТР активно работает над углублением своего присутствия на финансовом рынке Азербайджана. Это включает в себя как повторные сделки с существующими банками-партнерами, так и установление или восстановление отношений с новыми партнерами", - добавил он.

С. Кёксал подчеркнул, что ЧБТР рассматривает новые возможности для поддержки торгового финансирования и кредитования МСП через ряд банков.

"Некоторые из кредитных линий были и будут предоставлены в местной валюте, и их доля в последние годы растет. Надеемся, что нам удастся расширить доступ к местной валюте, чтобы мы могли продолжать предлагать ресурсы без валютного риска банкам и компаниям страны", - отметил президент банка.

