    Серхат Кёксал: ЧБТР рассматривает выпуск облигаций в азербайджанских манатах как стратегическое направление

    Эмиссия облигаций в национальных валютах государств-участников, в частности в азербайджанских манатах, остается на повестке дня и рассматривается как стратегическое направление и естественное расширение деятельности Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

    Об этом в интервью Report сказал президент ЧБТР Серхат Кёксал.

    По его словам, ЧБТР твердо намерен продолжать и расширять рыночное финансирование в 2026 году и в дальнейшем.

    "Успешное возвращение банка на международные рынки капитала в феврале 2026 года с выпуском эталонных облигаций на сумму 350 млн долларов США, которые привлекли заявки на сумму более 2 млрд долларов от глобально диверсифицированной базы инвесторов, свидетельствует о намерении ЧБТР восстановить постоянное присутствие на выбранных рынках капитала в соответствии со своей стратегией долгосрочного финансирования. В дальнейшем банк стремится поддерживать сбалансированную и диверсифицированную структуру финансирования в различных валютах, форматах и сроках погашения, калибруя свою рыночную активность в соответствии с меняющимися потребностями в финансировании", - отметил С. Кёксал.

    Президент отметил, что ЧБТР также рассматривает возможность предоставления новых кредитных линий в манатах.

    "Фактически ЧБТР активно работает над углублением своего присутствия на финансовом рынке Азербайджана. Это включает в себя как повторные сделки с существующими банками-партнерами, так и установление или восстановление отношений с новыми партнерами", - добавил он.

    С. Кёксал подчеркнул, что ЧБТР рассматривает новые возможности для поддержки торгового финансирования и кредитования МСП через ряд банков.

    "Некоторые из кредитных линий были и будут предоставлены в местной валюте, и их доля в последние годы растет. Надеемся, что нам удастся расширить доступ к местной валюте, чтобы мы могли продолжать предлагать ресурсы без валютного риска банкам и компаниям страны", - отметил президент банка.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Последние новости

    16:28

    В рамках визита Зеленского в Испанию подписаны соглашения о сотрудничестве

    В регионе
    16:21

    Урсула фон дер Ляйен анонсировала единый свод правил для бизнеса в Евросоюзе

    Другие страны
    16:10

    Азербайджанские таможенники пресекли ввоз крупной партии лекарств

    Бизнес
    16:08
    Фото

    Посольство Азербайджана в Марокко отметило Новруз вместе с представителями диаспоры

    Внешняя политика
    15:59
    Фото

    Саудовская Аравия передала 20 тонн фиников нуждающимся в Азербайджане

    Внешняя политика
    15:59

    Серхат Кёксал: ЧБТР рассматривает выпуск облигаций в азербайджанских манатах как стратегическое направление

    Финансы
    15:53

    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу "Кыргызнефтегаз"

    В регионе
    15:51
    Фото

    Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта"

    Индивидуальные
    15:44

    Иран сообщил об атаках на объекты "Южного Парса"

    Другие страны
    Лента новостей