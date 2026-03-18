Серхат Кёксал: ЧБТР намерен профинансировать рентабельные проекты вдоль Среднего коридора - ИНТЕРВЬЮ

Укрепление транспортно-логистических связей между Европой и Азией, развитие устойчивой инфраструктуры и расширение доступа к финансированию становятся ключевыми факторами экономического роста в регионе Черного моря и Каспия. На этом фоне Азербайджан последовательно усиливает свою роль как стратегического узла Среднего коридора, одновременно продвигая проекты диверсификации экономики и перехода к "зеленой энергетике".

В этих условиях возрастает значение международных финансовых институтов, способных не только обеспечивать долгосрочное финансирование, но и формировать новые модели регионального сотрудничества. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) играет в этом процессе особую роль, поддерживая инфраструктурные и инвестиционные проекты в странах-участницах и содействуя развитию частного сектора.

О том, какие приоритеты банк видит в Азербайджане, какие проекты рассматриваются в рамках Среднего коридора и "зеленого перехода", а также о перспективах расширения финансового присутствия в Азербайджане в ходе визита в Баку рассказал в интервью Report президент ЧБТР Серхат Кёксал.

Представляем интервью вниманию читателей:

- Азербайджан готовится принять 28-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития в 2026 году. Определены ли уже предварительные сроки его проведения и что будет в центре обсуждения мероприятия в Баку?

- Мы планируем провести наше ежегодное заседание и Бизнес-форум в Баку ориентировочно в конце июня или начале июля, и подготовка к мероприятиям уже началась. В настоящее время мы взаимодействуем с соответствующими государственными органами, а также с деловыми организациями Азербайджана. Специальная группа с нашей стороны также тесно сотрудничает с представителями местного бизнеса, чтобы помочь сформировать повестку дня и обеспечить максимальную эффективность мероприятий.

На данном этапе в дискуссиях, вероятно, будут преобладать темы, особенно актуальные для Азербайджана, такие как экономическая диверсификация и региональная взаимосвязанность. Однако повестка дня все еще формируется по мере продолжения наших консультаций.

Наша главная цель - не только обсудить наиболее насущные проблемы, стоящие перед регионом, но и обеспечить, чтобы эти встречи привели к конкретным результатам и потенциальным проектам. Мы придаем большое значение этому процессу и интенсивно работаем с нашими партнерами, чтобы встречи в Баку были содержательными и продуктивными.

- Учитывая растущую роль Азербайджана как логистического узла между Европой и Азией, планируется ли в рамках заседания подписание новых соглашений или инициатив, связанных с развитием Среднего коридора или проектами "зеленой энергетики" и устойчивой инфраструктуры?

- Азербайджан занимает очень выгодную позицию как ключевой коридор для энергетических, транспортных и цифровых коммуникаций вдоль Среднего коридора. Мы полностью осознаем стратегическую важность этого маршрута и связанных с ним проектов для Азербайджана, особенно в текущей геополитической обстановке.

Банк намерен поддержать это развитие путем потенциального финансирования рентабельных проектов вдоль коридора. В течение последней недели наши банковские группы встречались с различными местными коллегами для обсуждения важных предстоящих инициатив в Азербайджане, включая проекты в области возобновляемых источников энергии, телекоммуникации, транспорта, логистики и других приоритетных секторов.

Как вы знаете, реализация масштабных инфраструктурных проектов требует значительного времени в силу их сложности. Поэтому мы надеемся завершить работу над некоторыми из этих проектов в ближайшие месяцы и годы.

- В сентябре 2025 года во время встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым вы обсуждали участие ЧБТР в стратегических инфраструктурных проектах страны. О каких именно направлениях идет речь? Рассматриваются ли проекты в сфере портовой инфраструктуры, железных дорог, логистических центров или восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях?

- В настоящее время банк оценивает ряд возможностей в секторе возобновляемой энергетики Азербайджана. Мы надеемся, что эти первоначальные обсуждения приведут к финансированию проектов с сильными местными партнерами в ближайшие годы.

Как банк развития, мы отдаем приоритет инфраструктурным проектам, и поэтому все упомянутые вами сектора важны для нас. Мы верим, что проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), подготавливаемые недавно созданным Департаментом ГЧП при Министерстве экономики, позволят нам более активно участвовать в развитии инфраструктуры.

В этом отношении уже наметились очень позитивные сдвиги. Реализация подобных проектов невозможна без сильной государственной поддержки. В этом контексте мы высоко ценим решительную поддержку, оказываемую правительством Азербайджана в продвижении ряда приоритетных инфраструктурных проектов в рамках ГЧП.

Мы верим, что положительный эффект этой поддержки будет становиться все более заметным в ближайшие годы и обязательно отразится на нашем портфеле в Азербайджане.

- ЧБТР традиционно активно поддерживает развитие ненефтяного сектора. Какие отрасли, помимо агробизнеса и производства, вы считаете наиболее перспективными для финансирования в Азербайджане в ближайшие два года?

- Как отмечалось ранее, наибольший потенциал для банка сосредоточен в проектах, реализуемых в рамках ГЧП, прежде всего в таких инфраструктурных секторах, как транспорт, "зеленая энергетика", коммунальные услуги, водоснабжение и логистика.

- В последние годы банк успешно выходил на международные рынки капитала с размещением облигаций. Планирует ли ЧБТР продолжать привлекать рыночное финансирование в 2026 году? Рассматривается ли возможность выпуска облигаций в национальных валютах стран-участниц, в частности в азербайджанских манатах?

- ЧБТР твердо намерен продолжать и расширять рыночное финансирование в 2026 году и в дальнейшем. Успешное возвращение банка на международные рынки капитала в феврале 2026 года с выпуском эталонных облигаций на сумму 350 млн долларов США, которые привлекли заявки на сумму более 2 млрд долларов от глобально диверсифицированной базы инвесторов, свидетельствует о намерении ЧБТР восстановить постоянное присутствие на выбранных рынках капитала в соответствии со своей стратегией долгосрочного финансирования.

В дальнейшем банк стремится поддерживать сбалансированную и диверсифицированную структуру финансирования в различных валютах, форматах и сроках погашения, калибруя свою рыночную активность в соответствии с меняющимися потребностями в финансировании.

Что касается облигаций в национальных валютах государств-участников, в частности в азербайджанских манатах, то такой выпуск стратегически остается на повестке дня и рассматривается как естественное расширение деятельности банка.

- В этой связи рассматривает ли банк возможность предоставления кредитных линий в манатах, чтобы снизить валютные риски для азербайджанских предпринимателей? Планируется ли расширять сеть партнерских банков в Азербайджане или основной акцент будет сделан на увеличении лимитов для существующих финансовых институтов?

- Банк изучает все вышеупомянутые варианты. Фактически ЧБТР активно работает над углублением своего присутствия на финансовом рынке Азербайджана. Это включает в себя как повторные сделки с существующими банками-партнерами, так и установление или восстановление отношений с новыми партнерами.

Мы рассматриваем новые возможности для поддержки торгового финансирования и кредитования МСП через ряд банков. Некоторые из кредитных линий были и будут предоставлены в местной валюте, и их доля в последние годы растет. Надеемся, что нам удастся расширить доступ к местной валюте, чтобы мы могли продолжать предлагать ресурсы без валютного риска банкам и компаниям страны.

- Среднесрочная стратегия ЧБТР на 2023-2026 годы предусматривала важный этап увеличения подписного капитала банка. Как вы оцениваете текущий прогресс этого процесса? Можно ли говорить о том, что формирование новой капитальной базы практически завершено и банк готов к более активному наращиванию операций?

- Увеличение капитала столкнулось с некоторыми задержками из-за общей геополитической ситуации в регионе, однако в настоящее время оно одобрено, и выплаты для повышения капитала будут производиться восемью равными взносами, начиная с 2027 года. Спрос на увеличение капитала превысил предложение, что является показателем твердой приверженности акционеров институту и их готовности продолжать содействовать экономическому развитию и сотрудничеству в расширенном Черноморском регионе.

- Учитывая масштабные инвестиционные потребности региона - от развития транспортных коридоров до энергетического перехода - рассматривает ли Совет управляющих возможность нового раунда увеличения капитала банка в ближайшие 2-3 года?

- Учитывая, что банк ожидает поступления капитала в течение следующих восьми лет в рамках недавно завершенной процедуры увеличения капитала, мы не предвидим проведения нового раунда в ближайшие 2-3 года.

- Азербайджан традиционно считается одним из наиболее дисциплинированных акционеров ЧБТР. Выполнила ли страна на сегодняшний день все обязательства по оплате акций в рамках капитализации?

- Как уже отмечалось, новые выплаты должны начаться в 2027 году. Азербайджан всегда полностью выполнял свои обязательства и за эти годы постепенно увеличил свою долю в капитале банка с 2% до 5%. Мы полностью ожидаем, что страна выполнит свои обязательства в период 2027-2034 годов.