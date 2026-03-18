Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу "Кыргызнефтегаз"

    В регионе
    18 марта, 2026
    • 15:53
    В Кыргызстане задержаны подозреваемые в коррупции по делу Кыргызнефтегаз

    В Кыргызстане задержаны 4 подозреваемых в коррупции по делу ОАО "Кыргызнефтегаз" (КНГ).

    Как передает Report. об этом сообщают кыргызские СМИ.

    Сообщается, что задержанные - бывший председатель правления ОАО "Кыргызнефтегаз", экс-заместитель председателя правления, два директора связанных с КНГ компаний - водворены в ИВС.

    Между тем, глава пресс-службы президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков комментируя в соцсетях видео о миллиардных хищениях в "Кыргызнефтегазе", отметил, что дочернее предприятие КНГ - "Кыргыз петролеум компани" (КПК) - из-за устаревшего оборудования производит только бензин марки Аи-80 и дизельное топливо. После вступления в ЕАЭС Кыргызстан перешел на топливо евростандарта (Аи-92 и выше), которое импортируется из России. В результате Аи-80 перестал пользоваться спросом на внутреннем рынке.

    "Фирма, контролируемая семьей Ташиевых, фактически вынуждала две крупные отечественные компании покупать этот бензин. Находясь под давлением, они смешивали Аи-80 и дизель с более качественным топливом, импортированным из РФ, и затем продавали населению. В нефтетрейдинге это называют "шакарап", - сказал Орунбеков.

    По его словам, когда Камчыбек Ташиев оставил должности зампреда кабмина и главы Госкомитета нацбезопасности страны (ГКНБ), нефтетрейдеры прекратили закупки Аи-80, из-за чего у КПК накопился большой запас.

    "В связи с этим временно разрешен экспорт топлива местного производства. Продукция "Джунды" и КПК будет экспортироваться в Таджикистан и Афганистан. ГСМ евростандарта, импортируемые из России, вывозу не подлежат", - подчеркнул глава пресс-службы.

    Отметим, что основным акционером ОАО "Кыргызнефтегаз" является государство. В настоящее время компания ведет добычу в Жалал-Абадской и Баткенской областях страны, занимается разработкой других открытых месторождений и т.д.

    Ты - Король

    Последние новости

