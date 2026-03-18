Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта"
Индивидуальные
- 18 марта, 2026
- 15:51
Паратхэквондисты Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта Азербайджанской Республики"
Как сообщает Report, решение принято 17 марта на заседании Коллегии Министерства молодежи и спорта под председательством министра Фарида Гаибова.
Отметим, что Имамеддин Халилов является чемпионом летних Паралимпийских игр 2024 года, прошедших в Париже, а также чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
Сабир Зейналов - бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2024 года, а также чемпионатов мира и Европы.
