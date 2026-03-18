Паратхэквондисты Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов удостоены почетного звания "Заслуженный мастер спорта Азербайджанской Республики"

Как сообщает Report, решение принято 17 марта на заседании Коллегии Министерства молодежи и спорта под председательством министра Фарида Гаибова.

Отметим, что Имамеддин Халилов является чемпионом летних Паралимпийских игр 2024 года, прошедших в Париже, а также чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Сабир Зейналов - бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2024 года, а также чемпионатов мира и Европы.