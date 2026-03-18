В Азербайджане зарегистрировано СП с Китаем по производству тракторов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО Dongfeng-Improtex AZ Agro.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании совпадает с адресом Improtex - город Баку, Гарадагский район, поселок Локбатан, Сальянское шоссе, 15-й км.

Уставный капитал Dongfeng-Improtex AZ Agro составляет $1 млн, а законным представителем компании является гражданин Китая Ван Вэйцзюнь (Wang Weıjun).

Следует отметить, что во время государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай в апреле прошлого года был подписан Меморандум о взаимопонимании между компаниями Improtex и Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery о реализации проекта по производству тракторов. Создание новой компании знаменует начало совместного производства тракторов в Азербайджане.