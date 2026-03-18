    • 18 mart, 2026
    • 15:05
    Azərbaycanda Çin şirkəti ilə birlikdə traktor istehsalına başlanılır

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Dongfeng-İmprotex AZ Agro" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı "Improtex" şirkəti ilə eyni - Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Salyan şosesi, 15-ci km, nizamnamə kapitalı 1 milyon ABŞ dolları, qanuni təmsilçisi isə Çin vətəndaşı Vang Veıjundur.

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin ötən ilin aprel ayında Çinə etdiyi dövlət səfəri zamanı "İmprotex" və "Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery" şirkətləri arasında traktor istehsalı layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Yeni şirkətin yaradılması Azərbaycanda Çin şirkəti ilə birlikdə traktor istehsalına başlanılmasından xəbər verir.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti Dongfeng-İmprotex AZ Agro Improtex Group
    В Азербайджане зарегистрировано СП с Китаем по производству тракторов
    Azerbaijan launches tractor production in partnership with Chinese company

    Son xəbərlər

    15:55

    Audiovizual Şura: Telekanal aparıcıları ötən ay 864 xarici sözdən istifadə edib

    Media
    15:55

    İran Cənub Pars obyektlərinə hücumlar barədə bildirib

    Region
    15:51

    QDTİB prezidenti PPP çərçivəsində Azərbaycanla potensial əməkdaşlıq istiqamətlərini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:47

    Vüqar Əzimov: "Əsas heyət oynasaydı, AVRO-2027-nin seçmə mərhələsində nəticələr tam fərqli olardı"

    Komanda
    15:45

    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    15:44

    Tusk: Polşa növbəti onilliklərdə enerji sahəsinə 270 milyard dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:39

    Azərbaycan gömrükçüləri külli miqdarda dərman preparatları aşkar edib

    Biznes
    15:28

    Elşən Abdullayev I Liqada fevralın ən yaxşı qolunun müəllifi kimi mükafatlandırılıb

    Futbol
    15:27
    Foto

    SOMDA müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə qəbulla əlaqədar müsabiqə elan edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti