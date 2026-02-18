Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской Америки
Энергетика
- 18 февраля, 2026
- 18:11
В прошлом году Азербайджан экспортировал 30 252 т смазочных масел на сумму $40,6 млн.
Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 34% меньше в стоимостном и на 41% меньше в количественном отношении по сравнению с показателем 2024 года.
В отчетный период Азербайджан продал Ираку 3 869 т (-28%) продукции на сумму $5,9 млн (на 23% меньше показателя годичной давности), Украине - 4 209 т (-62%) на сумму $5,1 млн (-57%), Болгарии - 3 946 т (-55%) на сумму $4,1 млн (-55%), Турции - 2 285 т (-24%) на сумму $2,5 млн (-26%), Эстонии - 1 690 т (+7 раз) на сумму $2,45 млн (+7 раз).
В прошлом году впервые за последние 14 лет были осуществлены поставки в Панаму (45 т на сумму $68 тыс. долларов США) и Венесуэлу (189 т на сумму $182 тыс.).
Последние новости
18:24
Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:18
ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залогаФинансы
18:13
Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характерВнутренняя политика
18:11
Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской АмерикиЭнергетика
18:06
Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"Инфраструктура
17:59
Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 гражданВнутренняя политика
17:55
Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератакеДругие страны
17:52
Фото
В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советомФинансы
17:51