Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской Америки

    Энергетика
    • 18 февраля, 2026
    • 18:11
    В прошлом году Азербайджан экспортировал 30 252 т смазочных масел на сумму $40,6 млн.

    Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 34% меньше в стоимостном и на 41% меньше в количественном отношении по сравнению с показателем 2024 года.

    В отчетный период Азербайджан продал Ираку 3 869 т (-28%) продукции на сумму $5,9 млн (на 23% меньше показателя годичной давности), Украине - 4 209 т (-62%) на сумму $5,1 млн (-57%), Болгарии - 3 946 т (-55%) на сумму $4,1 млн (-55%), Турции - 2 285 т (-24%) на сумму $2,5 млн (-26%), Эстонии - 1 690 т (+7 раз) на сумму $2,45 млн (+7 раз).

    В прошлом году впервые за последние 14 лет были осуществлены поставки в Панаму (45 т на сумму $68 тыс. долларов США) и Венесуэлу (189 т на сумму $182 тыс.).

    Azərbaycan iki Latın Amerikası ölkəsinə sürtkü yağları ixrac etməyə başlayıb
    Azerbaijan's lubricant exports decline in 2025
