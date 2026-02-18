İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Energetika
    • 18 fevral, 2026
    • 17:52
    Azərbaycan iki Latın Amerikası ölkəsinə sürtkü yağları ixrac etməyə başlayıb

    Ötən il Azərbaycan 40,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 30 min 252 ton sürtkü yağları ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 34 %, kəmiyyət olaraq – 41 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İraqa 5,9 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 23 % az) 3 min 869 ton (-28 %), Ukraynaya 5,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (-57 %) 4 min 209 ton (-62 %), Bolqarıstana 4,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (-55 %) 3 min 946 ton (-55 %), Türkiyəyə 2,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (-26 %) 2 min 285 ton (-24 %), Estoniyaya 2,45 milyon ABŞ dolları dəyərində (+7 dəfə) 1 min 690 ton (+7 dəfə) məhsul satıb.

    Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Panama (68 min ABŞ dolları dəyərində 45 ton) və Venesuelaya (182 min ABŞ dolları dəyərində 189 ton) tədarük həyata keçirilib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi sürtkü yağı İraq Ukrayna Bolqarıstan Türkiyə Estoniya Panama Venesuela
    Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской Америки
    Azerbaijan's lubricant exports decline in 2025

