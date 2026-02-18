Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 граждан

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) в 2025 году рассмотрены обращения 9 634 граждан.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявила омбудсмен НАР Гюнай Рзаева на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии Верховного меджлиса Нахчывана.

Она отметила, что возглавляемое ею учреждение играет важную роль в регулировании и формировании отношений между государством и гражданами как внесудебный механизм защиты прав человека в автономной республике.

Рзаева отметила, что в общей сложности 9634 человека приняли участие в коллективных и индивидуальных приемах, открытых встречах, акциях и других мероприятиях, проводимых Омбудсменом в течение 2025 года, и их обращения были рассмотрены.