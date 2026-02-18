Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 граждан
Внутренняя политика
- 18 февраля, 2026
- 17:59
В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) в 2025 году рассмотрены обращения 9 634 граждан.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявила омбудсмен НАР Гюнай Рзаева на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии Верховного меджлиса Нахчывана.
Она отметила, что возглавляемое ею учреждение играет важную роль в регулировании и формировании отношений между государством и гражданами как внесудебный механизм защиты прав человека в автономной республике.
Рзаева отметила, что в общей сложности 9634 человека приняли участие в коллективных и индивидуальных приемах, открытых встречах, акциях и других мероприятиях, проводимых Омбудсменом в течение 2025 года, и их обращения были рассмотрены.
Последние новости
18:24
Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:18
ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залогаФинансы
18:13
Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характерВнутренняя политика
18:11
Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской АмерикиЭнергетика
18:06
Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"Инфраструктура
17:59
Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 гражданВнутренняя политика
17:55
Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератакеДругие страны
17:52
Фото
В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советомФинансы
17:51