Посол ЕС поздравила народ Азербайджана с началом священного Рамазана
Внешняя политика
- 18 февраля, 2026
- 17:48
Посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич поздравила народ Азербайджана с наступлением священного месяца Рамазан.
Как передает Report, соответствующую публикацию она разместила на своей странице в соцсети X.
"По случаю священного месяца Рамазан представительство Европейского союза поздравляет всех мусульман в Азербайджане и во всем мире. Желаем, чтобы этот священный месяц помог вам лучше узнать себя, способствовал духовному обновлению и принес мир вам и вашим близким. С Рамазаном!", - написала посол.
Последние новости
18:24
Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:18
ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залогаФинансы
18:13
Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характерВнутренняя политика
18:11
Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской АмерикиЭнергетика
18:06
Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"Инфраструктура
17:59
Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 гражданВнутренняя политика
17:55
Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератакеДругие страны
17:52
Фото
В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советомФинансы
17:51