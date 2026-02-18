Посол ЕС поздравила народ Азербайджана с началом священного Рамазана

Посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич поздравила народ Азербайджана с наступлением священного месяца Рамазан.

Как передает Report, соответствующую публикацию она разместила на своей странице в соцсети X.

"По случаю священного месяца Рамазан представительство Европейского союза поздравляет всех мусульман в Азербайджане и во всем мире. Желаем, чтобы этот священный месяц помог вам лучше узнать себя, способствовал духовному обновлению и принес мир вам и вашим близким. С Рамазаном!", - написала посол.