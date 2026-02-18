Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 17:48
    Посол ЕС поздравила народ Азербайджана с началом священного Рамазана

    Посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич поздравила народ Азербайджана с наступлением священного месяца Рамазан.

    Как передает Report, соответствующую публикацию она разместила на своей странице в соцсети X.

    "По случаю священного месяца Рамазан представительство Европейского союза поздравляет всех мусульман в Азербайджане и во всем мире. Желаем, чтобы этот священный месяц помог вам лучше узнать себя, способствовал духовному обновлению и принес мир вам и вашим близким. С Рамазаном!", - написала посол.

    Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib
    EU ambassador congratulates Azerbaijan on Ramadan
