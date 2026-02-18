İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 18:00
    Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib

    Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziç Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, "X" hesabında müvafiq paylaşım edib.

    "Avropa İttifaqının nümayəndəliyi Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə Azərbaycan və bütün dünyadakı müsəlmanları təbrik edir. Arzu edirik ki, bu müqəddəs ay sizə özünüzü daha yaxşı tanımağınıza, mənəvi dirçəlişinizə kömək etsin, sizə və yaxınlarınıza sülh gətirsin. Ramazan ayınız mübarək!", - səfir yazıb.

    ramazan ayı Avropa İttifaqı Mariyana Kuyundziç
    Посол ЕС поздравила народ Азербайджана с началом священного Рамазана
    EU ambassador congratulates Azerbaijan on Ramadan

