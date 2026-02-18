Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 fevral, 2026
- 18:00
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziç Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, o, "X" hesabında müvafiq paylaşım edib.
"Avropa İttifaqının nümayəndəliyi Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə Azərbaycan və bütün dünyadakı müsəlmanları təbrik edir. Arzu edirik ki, bu müqəddəs ay sizə özünüzü daha yaxşı tanımağınıza, mənəvi dirçəlişinizə kömək etsin, sizə və yaxınlarınıza sülh gətirsin. Ramazan ayınız mübarək!", - səfir yazıb.
Son xəbərlər
18:49
"Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparırDigər ölkələr
18:47
10 avtobus marşrutu üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşibİnfrastruktur
18:41
Foto
SOCAR və "Baker Hughes" quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edibEnergetika
18:17
Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəyə imza atıb - YENİLƏNİB-2Fərdi
18:00
Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
17:59
Azərbaycanda ötən il istehlakçı hüquqları üzrə 54 protokol tərtib edilibBiznes
17:58
Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcəkDigər ölkələr
17:56
Foto
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilibKomanda
17:53