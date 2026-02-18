İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    18 fevral, 2026
    • 16:15
    "SOCAR Polymer" ötən il istehsalı 33 % artırıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) törəməsi "SOCAR Polymer" şirkəti 2025-ci ildə 97 min ton hazır məhsul istehsal edib.

    "Report" "SOCAR Polymer"ə istinadən xəbər verir ki, istehsal həcmi 2024-cü il illə müqayisədə 33 % artıb.

    Ötən il zavodun istehsal etdiyi məhsulun 78,4 %-i və yaxud 76 min tonu Türkiyə və Avropa bazarlarına ixrac edilib, qalanı yerli bazara yönəldilib.

    "SOCAR Polymer"in Yüksək Sıxlıqlı Polietilen (YSPE) Zavodu 18 fevral 2019-cu ildə istismara verilib. YSPE bu gün qeyri-neft sənayesinin, kiçik və orta biznes subyektlərinin inkişafına, ixrac potensialının artmasına və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə mühüm töhfə verir.

    SOCAR Polymer Yüksək Sıxlıqlı Polietilen Zavodu
    SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%
    SOCAR Polymer's production surged by 33% in 2025

