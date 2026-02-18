В Баку прошла международная конференция по C6

В Баку состоялась международная конференция мозговых центров на тему "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога", организованная Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Как сообщает Report, в конференции приняли участие около 60 человек, включая представителей ведущих мозговых центров стран-членов C6.

Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев отметил, что присоединение Азербайджана к Консультативным встречам глав государств Центральной Азии в ноябре 2025 года является важным этапом в региональном сотрудничестве.

После официальной церемонии открытия конференция продолжилась панельными дискуссиями.

На первой сессии на тему "От диалога к устойчивым механизмам: будущее сотрудничества C6" обсуждалась необходимость формальных институтов и эффективность гибких форматов сотрудничества.

Также в центре внимания оказалась роль мозговых центров в институционализации регионального диалога, координация позиций стран C6 на международных платформах и преобразование гуманитарного сотрудничества в устойчивые механизмы.

На сессии "Связность и развитие: экономическое измерение сотрудничества C6 и устойчивое развитие" обсуждались региональная синергия и конкуренция в Транскаспийском регионе и Среднем коридоре. Были затронуты такие темы, как энергетическое сотрудничество между странами C6, инвестиционные возможности и существующие препятствия, а также экологические вызовы и укрепление доверия.

На сессии "Региональная безопасность C6 в условиях глобальной нестабильности" были проанализированы общие и специфические угрозы в сфере безопасности.