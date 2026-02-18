Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млн

    Бизнес
    • 18 февраля, 2026
    • 17:00
    Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млн

    Азербайджан в 2025 году импортировал 1 млн 344,329 смартфонов на сумму $457,3 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 11% меньше и на 4% больше, чем показатель 2024 года.

    Смартфоны были завезены из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Малайзии и других стран.

    Наибольший объем смартфонов - 80,4% всех поставок - было импортировано из Китая - 1 млн 81,425 тыс. единиц на $359,2 млн.

    В 2024 году из 1,5 млн смартфонов, импортированных в Азербайджан, 79,5% поступило из Китая.

    смартфоны мобильная связь импорт Китай
    Azərbaycan ötən il İndoneziyadan smartfon idxalını kəskin artırıb
    Azerbaijan imported nearly $460M in smartphones in 2025
    Ты - Король

    Последние новости

    17:34

    Азербайджанские банки сократили количество операций в системе Bloomberg почти на 3%

    Финансы
    17:33

    В Ереване произошла стрельба: есть погибший

    В регионе
    17:32

    Президент Болгарии: Досрочные выборы в парламент состоятся 19 апреля

    Другие страны
    17:31

    В Баку арестован подозреваемый в краже золотых украшений на сумму 30 тыс. манатов

    Происшествия
    17:29

    В Азербайджане продано еще до 15 квартир в рамках социального проекта

    Социальная защита
    17:24

    Завтра в Азербайджане порывы ветра будут достигать 28 м/с - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:00

    Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млн

    Бизнес
    17:00

    На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов

    Другие страны
    16:55

    В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахер

    Происшествия
    Лента новостей