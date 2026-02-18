Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млн
Азербайджан в 2025 году импортировал 1 млн 344,329 смартфонов на сумму $457,3 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 11% меньше и на 4% больше, чем показатель 2024 года.
Смартфоны были завезены из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Малайзии и других стран.
Наибольший объем смартфонов - 80,4% всех поставок - было импортировано из Китая - 1 млн 81,425 тыс. единиц на $359,2 млн.
В 2024 году из 1,5 млн смартфонов, импортированных в Азербайджан, 79,5% поступило из Китая.
