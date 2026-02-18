İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan ötən il İndoneziyadan smartfon idxalını kəskin artırıb

    Biznes
    • 18 fevral, 2026
    • 16:37
    Azərbaycan ötən il İndoneziyadan smartfon idxalını kəskin artırıb

    Ötən il Azərbaycana xaricdən 457,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 344 min 329 ədəd smartfon gətirilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 4 % çox, kəmiyyət olaraq – 11 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Çindən 359,2 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 7 % çox) 1 milyon 81 min 425 ədəd (-10 %), Vyetnamdan 89,3 milyon ABŞ dolları dəyərində (+13 %) 247 min 866 ədəd (+8 %), Hindistandan 8,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (-57 %) 14 min 133 ədəd (-81 %), İndoneziyadan 168,3 min ABŞ dolları dəyərində (+4 dəfə) 606 ədəd (+3 dəfə), Malayziyadan 37,4 min ABŞ dolları dəyərində (+42 %) 29 ədəd (+71 %) cihaz alıb.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 1,5 milyon ədəd smartfonun 79,5 %-i Çinin payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi smartfon Çin Vyetnam Hindistan İndoneziya Malayziya
    Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млн

    Son xəbərlər

    17:16

    Macarıstan Ukraynaya dizel yanacağı ixracına qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    17:16

    AQTA Ramazan ayında düzgün qidalanmaqla bağlı məlumat yayıb

    Sağlamlıq
    17:11

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 3 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    17:07

    Bakıda mənzildən 30 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    17:05

    Norveç təmsilçisi Olimpiadalar tarixində ən çox qızıl medal qazanan ikinci idmançı olub

    Futbol
    16:57
    Foto

    Sahil Babayev İctimai şura üzvləri ilə görüşüb

    Maliyyə
    16:55

    Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:55

    Nazirliyin sosial layihəsi üzrə daha 15-dək mənzil satılıb

    Sosial müdafiə
    16:55

    "Xankəndi"nin məşqçilər korpusunda yeni təyinat olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti