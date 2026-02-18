Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять до тех пор, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что остановка поставок "стала прямым следствием прекращения транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

В своем заявлении Сийярто подчеркнул, что ситуация с поставками энергоносителей остается критически важной для энергетической безопасности Венгрии.

Ранее сообщалось, что ЕС потребовал от Украины восстановить работу нефтепровода "Дружба", чтобы возобновить транзит российской нефти в Словакию и Венгрию.