    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 16:55
    Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять до тех пор, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

    Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что остановка поставок "стала прямым следствием прекращения транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

    В своем заявлении Сийярто подчеркнул, что ситуация с поставками энергоносителей остается критически важной для энергетической безопасности Венгрии.

    Ранее сообщалось, что ЕС потребовал от Украины восстановить работу нефтепровода "Дружба", чтобы возобновить транзит российской нефти в Словакию и Венгрию.

