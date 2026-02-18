Macarıstan Ukraynaya dizel yanacağı ixracına qadağa qoyub
- 18 fevral, 2026
- 17:16
Macarıstan Ukraynaya dizel yanacağı ixracına qadağa qoyub və "Drujba" magistral kəməri ilə neft tədarükü bərpa olunana qədər ixracı bərpa etməyi planlaşdırmır.
"Report" Macarıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, belə bəyanatla respublikanın xarici işlər və xarici iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto çıxış edib.
Siyarto bildirib ki, tədarükün dayandırılması "Drujba" neft kəməri ilə tranzitin dayandırılmasının birbaşa nəticəsidir.
O vurğulayıb ki, enerji daşıyıcılarının tədarükü ilə bağlı vəziyyət Macarıstanın enerji təhlükəsizliyi üçün kritik əhəmiyyətini saxlayır.
Xəbər verildiyi kimi, Aİ Rusiya neftinin Slovakiya və Macarıstana tranzitinin bərpası üçün Ukraynadan "Drujba" neft kəmərinin işini bərpa etməyi tələb edib.
