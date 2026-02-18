Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахер

    Происшествия
    • 18 февраля, 2026
    • 16:55
    В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахер

    В поселке Мехдиабад Абшеронского района задержан парикмахер, подозреваемый в ограблении постоянного клиента.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что на улице на него напал неизвестный и похитил 485 манатов.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого - ранее судимого 43-летнего Гусейнбалу Джафарова.

    В ходе расследования установлено, что в тот день потерпевший посетил мужской салон, где был постоянным клиентом, и во время разговора сообщил парикмахеру Г.Джафарову о получении пенсии. Джафаров последовал за потерпевшим, напал на него на улице, надел на голову полиэтиленовый пакет и похитил деньги из его кармана. Украденные деньги он отправил онлайн-переводом гражданину Ирана, личность которого устанавливается следствием, для приобретения наркотических средств.

    парикмахер ограбление поселок Мехдиабад
    Müştərisinin saçını kəsib sonra təqaüdünü talamaqda şübhəli bilinən bərbər saxlanılıb
