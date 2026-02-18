В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахер

В поселке Мехдиабад Абшеронского района задержан парикмахер, подозреваемый в ограблении постоянного клиента.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что на улице на него напал неизвестный и похитил 485 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого - ранее судимого 43-летнего Гусейнбалу Джафарова.

В ходе расследования установлено, что в тот день потерпевший посетил мужской салон, где был постоянным клиентом, и во время разговора сообщил парикмахеру Г.Джафарову о получении пенсии. Джафаров последовал за потерпевшим, напал на него на улице, надел на голову полиэтиленовый пакет и похитил деньги из его кармана. Украденные деньги он отправил онлайн-переводом гражданину Ирана, личность которого устанавливается следствием, для приобретения наркотических средств.