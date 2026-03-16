ЦТАК: Явка на парламентских выбора в КНДР составила 99,99%

Парламентские выборы, состоявшиеся в Северной Корее в воскресенье, официально признаны действительными.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), явка избирателей составила 99,99%.

"Благодаря <...> энтузиазму всех избирателей, настроенных демонстрировать преимущества и устойчивость нашей государственной системы, <...> выборы депутатов Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 15-го созыва проводились в соответствии с законом о выборах депутатов ВНС всех уровней. <...> Явка избирателей составила 99,99%", - говорится в сообщении агентства.

Согласно имеющимся сведениям, в окружных избирательных комиссиях в настоящее время ведётся подсчёт голосов, поданных за кандидатов в депутаты ВНС, которые были зарегистрированы в соответствующих избирательных округах.

Сообщается, что глава государства Ким Чен Ын в день голосования побывал на Чхонсонской молодежной шахте, входящей в состав Угольного объединения молодежи Сунчхонского бассейна, где и принял участие в голосовании.