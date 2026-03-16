    ЦТАК: Явка на парламентских выбора в КНДР составила 99,99%

    ЦТАК: Явка на парламентских выбора в КНДР составила 99,99%

    Парламентские выборы, состоявшиеся в Северной Корее в воскресенье, официально признаны действительными.

    Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), явка избирателей составила 99,99%.

    "Благодаря <...> энтузиазму всех избирателей, настроенных демонстрировать преимущества и устойчивость нашей государственной системы, <...> выборы депутатов Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 15-го созыва проводились в соответствии с законом о выборах депутатов ВНС всех уровней. <...> Явка избирателей составила 99,99%", - говорится в сообщении агентства.

    Согласно имеющимся сведениям, в окружных избирательных комиссиях в настоящее время ведётся подсчёт голосов, поданных за кандидатов в депутаты ВНС, которые были зарегистрированы в соответствующих избирательных округах.

    Сообщается, что глава государства Ким Чен Ын в день голосования побывал на Чхонсонской молодежной шахте, входящей в состав Угольного объединения молодежи Сунчхонского бассейна, где и принял участие в голосовании.

    ЦТАК: Явка на парламентских выбора в КНДР составила 99,99%

    Япония начала продавать нефть из стратегических запасов

    Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении операции против Ирана

    Токаев: Мы показали всему миру политическую культуру казахского общества

    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе

    Макрон назвал безъядерный статус Ирана условием для мира в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанские борцы завоевали на молодежном чемпионате Европы 16 медалей

    В Лянкяране автомобиль упал в реку, пассажир скончался

