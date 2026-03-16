Определились победители премии "Оскар-2026"
- 16 марта, 2026
- 06:37
В США определились победители премии "Оскар-2026", присуждаемой Американской академией кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа за 2025 год.
Как сообщает Report, церемония вручения, ставшая 98-й по счету, традиционно прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Впервые за последние 25 лет список категорий пополнился новой номинацией - "Лучший кастинг".
Лучший фильм
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Лучший режиссер
Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Лучшая мужская роль
Майкл Б. Джордан - "Грешники" / "Sinners"
Лучшая женская роль
Джесси Бакли - "Хамнет" / "Hamnet"
Лучшая мужская роль второго плана
Шон Пенн - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Лучшая женская роль второго плана
Эми Мэдиган - "Орудия" / "Weapons"
Лучший анимационный фильм
"Кей-поп-охотницы на демонов" / "KPop Demon Hunters"
Лучший короткометражный анимационный фильм
"The Girl Who Cried Pearls"
Лучший дизайн костюмов
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
Лучший грим и прически
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
Лучший кастинг
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Лучший короткометражный игровой фильм
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva"
Лучший адаптированный сценарий
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Лучший оригинальный сценарий
"Грешники" / "Sinners"
Лучшая работа художника-постановщика
"Франкенштейн" / "Frankenstein"
Лучшие визуальные эффекты
"Аватар: Пламя и пепел" / "Avatar: Fire and Ash"
Лучший короткометражный документальный фильм
"All the Empty Rooms"
Лучший документальный фильм
"Mr. Nobody Against Putin"
Лучший оригинальный саундтрек
"Грешники" / "Sinners"
Лучший звук
"F1"
Лучший монтаж
"Битва за битвой" / "One Battle After Another"
Лучшая операторская работа
"Грешники" / "Sinners"
Лучший международный фильм
"Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"
Лучшая песня
"Кей-поп-охотницы на демонов" / "KPop Demon Hunters" - GOLDEN