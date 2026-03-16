    Определились победители премии "Оскар-2026"

    Kультурная политика
    • 16 марта, 2026
    • 06:37
    Определились победители премии Оскар-2026

    В США определились победители премии "Оскар-2026", присуждаемой Американской академией кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа за 2025 год.

    Как сообщает Report, церемония вручения, ставшая 98-й по счету, традиционно прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

    Впервые за последние 25 лет список категорий пополнился новой номинацией - "Лучший кастинг".

    Лучший фильм

    "Битва за битвой" / "One Battle After Another"

    Лучший режиссер

    Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"

    Лучшая мужская роль

    Майкл Б. Джордан - "Грешники" / "Sinners"

    Лучшая женская роль

    Джесси Бакли - "Хамнет" / "Hamnet"

    Лучшая мужская роль второго плана

    Шон Пенн - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"

    Лучшая женская роль второго плана

    Эми Мэдиган - "Орудия" / "Weapons"

    Лучший анимационный фильм

    "Кей-поп-охотницы на демонов" / "KPop Demon Hunters"

    Лучший короткометражный анимационный фильм

    "The Girl Who Cried Pearls"

    Лучший дизайн костюмов

    "Франкенштейн" / "Frankenstein"

    Лучший грим и прически

    "Франкенштейн" / "Frankenstein"

    Лучший кастинг

    "Битва за битвой" / "One Battle After Another"

    Лучший короткометражный игровой фильм

    "The Singers"

    "The Singers"

    Лучший адаптированный сценарий

    "Битва за битвой" / "One Battle After Another"

    Лучший оригинальный сценарий

    "Грешники" / "Sinners"

    Лучшая работа художника-постановщика

    "Франкенштейн" / "Frankenstein"

    Лучшие визуальные эффекты

    "Аватар: Пламя и пепел" / "Avatar: Fire and Ash"

    Лучший короткометражный документальный фильм

    "All the Empty Rooms"

    Лучший документальный фильм

    "Mr. Nobody Against Putin"

    Лучший оригинальный саундтрек

    "Грешники" / "Sinners"

    Лучший звук

    "F1"

    Лучший монтаж

    "Битва за битвой" / "One Battle After Another"

    Лучшая операторская работа

    "Грешники" / "Sinners"

    Лучший международный фильм

    "Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"

    Лучшая песня

    "Кей-поп-охотницы на демонов" / "KPop Demon Hunters" - GOLDEN

    "Oskar" mükafatının qaliblərinin adları açıqlanıb
    Ты - Король

