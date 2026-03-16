В США определились победители премии "Оскар-2026", присуждаемой Американской академией кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа за 2025 год.

Как сообщает Report, церемония вручения, ставшая 98-й по счету, традиционно прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Впервые за последние 25 лет список категорий пополнился новой номинацией - "Лучший кастинг".

Лучший фильм

"Битва за битвой" / "One Battle After Another"

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"

Лучшая мужская роль

Майкл Б. Джордан - "Грешники" / "Sinners"

Лучшая женская роль

Джесси Бакли - "Хамнет" / "Hamnet"

Лучшая мужская роль второго плана

Шон Пенн - "Битва за битвой" / "One Battle After Another"

Лучшая женская роль второго плана

Эми Мэдиган - "Орудия" / "Weapons"

Лучший анимационный фильм

"Кей-поп-охотницы на демонов" / "KPop Demon Hunters"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"The Girl Who Cried Pearls"

Лучший дизайн костюмов

"Франкенштейн" / "Frankenstein"

Лучший грим и прически

"Франкенштейн" / "Frankenstein"

Лучший кастинг

"Битва за битвой" / "One Battle After Another"

Лучший короткометражный игровой фильм

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Лучший адаптированный сценарий

"Битва за битвой" / "One Battle After Another"

Лучший оригинальный сценарий

"Грешники" / "Sinners"

Лучшая работа художника-постановщика

"Франкенштейн" / "Frankenstein"

Лучшие визуальные эффекты

"Аватар: Пламя и пепел" / "Avatar: Fire and Ash"

Лучший короткометражный документальный фильм

"All the Empty Rooms"

Лучший документальный фильм

"Mr. Nobody Against Putin"

Лучший оригинальный саундтрек

"Грешники" / "Sinners"

Лучший звук

"F1"

Лучший монтаж

"Битва за битвой" / "One Battle After Another"

Лучшая операторская работа

"Грешники" / "Sinners"

Лучший международный фильм

"Сентиментальная ценность" / "Sentimental Value"

Лучшая песня

"Кей-поп-охотницы на демонов" / "KPop Demon Hunters" - GOLDEN