Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

"После нашей Победы в Отечественной войне 2020 года Европарламент превратился в трибуну побежденных государств. Под предлогом тем памятников, возвращения и защиты христианского наследия он усилил интенсивность нападок на нашу страну, озвучивая даже то, чего не произносит сама власть в Ереване. Очевидно стремление реанимировать бывших оккупантов под видом "военнопленных". Мы не удивимся, если их объявят политическими заключёнными. В Европарламенте, пожалуй, потребовали бы оправдания и для тех, кого судили в Нюрнберге по делу Третьего рейха".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж, комментируя предвзятую резолюцию Европейского парламента против Азербайджана.

"Использование в документе термина "Нагорный Карабах" доказывает, что оккупанты получали не только от Горбачева, но и от западных государств и парламентов финансовую, политическую и военную поддержку. Между тем правительство Армении уже не употребляет такие выражения. Однако самое главное - это само название резолюции: "Укрепление демократической устойчивости Армении и защита от внешнего вмешательства - гибридных атак, исходящих из Москвы".

Если реальная цель состоит в том, чтобы, потратив 11 миллионов евро, защитить Армению от внешних информационных атак, то на деле всё происходит наоборот: именно брюссельская бюрократия наносит удар по миру в регионе, подрывает ключевую идею предвыборной платформы Пашиняна - процесс нормализации отношений с Азербайджаном - и усиливает "трехглавую партию войны". Разумеется, значительная часть этих сил является агентами соседних государств", - добавил он.

По словам Оруджа, через несколько месяцев, когда между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор, когда между двумя народами возникнут дипломатические, политические и торговые связи, подобные еврорезолюции будут выброшены в архив истории как страницы позора.

"Те, кто пытается вернуть население Карабаха, вероятно, имеют в виду азербайджанцев Шуши и Ханкенди. Самыми серьезными противниками Пашиняна внутри страны являются не представители "трехглавой партии войны". Настоящие враги Еревана - это представители 22 государств, собравшиеся 11–12 апреля в Париже, а также депутаты, которые вчера проголосовали за эту резолюцию", - подчеркнул он.