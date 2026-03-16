    Oskar mükafatının qaliblərinin adları açıqlanıb

    ABŞ-də Amerika Kinematoqrafiya Sənəti və Elmləri Akademiyası tərəfindən 2025-ci ildə kinematoqrafiya sahəsindəki nailiyyətlərə görə verilən "Oskar-2026" mükafatının qalibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, sayca 98-ci olan təqdimat mərasimi ənənəvi olaraq Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərindəki "Dolbi" teatrında keçirilib.

    Son 25 ildə ilk dəfə olaraq kateqoriyalar siyahısına yeni bir nominasiya - "Ən yaxşı kastinq" əlavə edilib.

    Ən yaxşı film nominasiyası üzrə:

    "One Battle After Another"

    Ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə:

    "One Battle After Another" - Paul Tomas Anderson

    Ən yaxşı aktyor nominasiyası üzrə:

    Maykl B. Cordan - "Sinners"

    Ən yaxşı aktrisa nominasiyası üzrə:

    Cesi Bakli - "Hamnet"

    Ən yaxşı ikinci plan aktyor nominasiyası üzrə:

    Şon Penn - "One Battle After Another"

    Ən yaxşı ikinci plan aktrisa nominasiyası üzrə:

    Emi Mediqan - "Weapons"

    Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi nominasiyası üzrə:

    "The Girl Who Cried Pearls"

    Ən yaxşı tammetrajlı animasiya filmi nominasiyası üzrə:

    "KPop Demon Hunters"

    Ən yaxşı kostyum dizaynı və ən yaxşı makiyaj və saç düzümü nominasiyaları üzrə:

    "Frankenstein"

    Ən yaxşı kastinq nominasiyası üzrə ("Oskar" tarixində ilk dəfə):

    Kassandra Kulukundis - "One Battle After Another"

    Bədii qısametrajlı film nominasiyası üzrə:

    "The Singers" və "Two People Exchanging Saliva"

    Ən yaxşı orijinal ssenari nominasiyası üzrə:

    "Sinners" - Rayan Kuqler

    Ən yaxşı uyğunlaşdırılmış ssenari nominasiyası üzrə:

    "One Battle After Another" - Paul Tomas Anderson

    Ən yaxşı istehsal dizaynı nominasiyası üzrə:

    "Frankenstein"

    Ən yaxşı vizual effekt nominasiyası üzrə:

    "Avatar: Fire and Ash"

    Ən yaxşı qısametrajlı sənədli film nominasiyası üzrə:

    "All the Empty Rooms"

    Ən yaxşı sənədli film:

    "Mr. Nobody Against Putin"

    Ən yaxşı orijinal musiqi nominasiyası üzrə:

    "Sinners" - Lüdviq Yoransson

    Ən yaxşı səs nominasiyası üzrə:

    "F1"

    Ən yaxşı montaj nominasiyası üzrə:

    "One Battle After Another"

    Ən yaxşı operator işi nominasiyası üzrə:

    "Sinners"

    Ən yaxşı xarici dildə film nominasiyası üzrə:

    Norveç - "Sentimental Value"

    Ən yaxşı mahnı nominasiyası:

    "KPop Demon Hunters"

