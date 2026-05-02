    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает разные варианты дальнейших действий в отношении Ирана - от заключения соглашения до жесткого силового сценария.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме после консультаций с командованием Вооруженных сил США.

    По словам Трампа, перед Вашингтоном фактически стоит выбор: попытаться договориться с Тегераном или применить более радикальные меры. При этом он отметил, что внутренние разногласия в иранском руководстве осложняют переговорный процесс.

    Президент США утверждает, что власти Ирана расколоты на несколько групп, каждая из которых по-своему видит возможную сделку с Соединенными Штатами. По его словам, одни представители иранского руководства выступают за один формат договоренности, другие - за иной, включая сторонников жесткой линии.

    Позднее стало известно, что Трамп официально уведомил руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Этот шаг, предположительно, связан с требованиями американского законодательства о применении Вооруженных сил за рубежом.

    Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать армию за пределами страны более 60 дней только с разрешения Конгресса. На 1 мая пришелся 60-й день конфликта с Ираном, при этом Белый дом не запрашивал у законодателей санкцию на дальнейшее участие в боевых действиях.

    По Конституции США право объявлять войну принадлежит Конгрессу. Однако в последние десятилетия американские президенты нередко широко трактовали предоставленные им полномочия на применение силы за рубежом.

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Вадефуль: Заменить ядерный зонтик США в ближайшие годы невозможно

    МИД РФ заявил о резком ухудшении отношений между постоянными членами СБ ООН

    WSJ: Иран допустил переговоры с США при готовности Вашингтона рассмотреть новое предложение

    США намерены сократить миссию по контролю за перемирием в Газе

    В Дубае отменен минимальный инвестиционный порог для получения вида на жительство

    Силы США сообщили, сколько судов было задержано в Ормузском проливе

    США одобрили продажу вооружений ближневосточным союзникам на сумму более $8,6 млрд

    Куба осудила новые санкции США

    Петер Мадьяр планирует назначить своего зятя министром юстиции

