Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает разные варианты дальнейших действий в отношении Ирана - от заключения соглашения до жесткого силового сценария.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме после консультаций с командованием Вооруженных сил США.

По словам Трампа, перед Вашингтоном фактически стоит выбор: попытаться договориться с Тегераном или применить более радикальные меры. При этом он отметил, что внутренние разногласия в иранском руководстве осложняют переговорный процесс.

Президент США утверждает, что власти Ирана расколоты на несколько групп, каждая из которых по-своему видит возможную сделку с Соединенными Штатами. По его словам, одни представители иранского руководства выступают за один формат договоренности, другие - за иной, включая сторонников жесткой линии.

Позднее стало известно, что Трамп официально уведомил руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Этот шаг, предположительно, связан с требованиями американского законодательства о применении Вооруженных сил за рубежом.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать армию за пределами страны более 60 дней только с разрешения Конгресса. На 1 мая пришелся 60-й день конфликта с Ираном, при этом Белый дом не запрашивал у законодателей санкцию на дальнейшее участие в боевых действиях.

По Конституции США право объявлять войну принадлежит Конгрессу. Однако в последние десятилетия американские президенты нередко широко трактовали предоставленные им полномочия на применение силы за рубежом.