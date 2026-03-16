Аэропорт Дубая приостановил рейсы в связи с инцидентом с БПЛА

Авиационное ведомство Дубая приняло решение о временной остановке обслуживания авиарейсов в международном аэропорту эмирата после происшествия с участием беспилотного летательного аппарата и последовавшего за ним воспламенения ёмкости с топливом.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая.

"Управление гражданской авиации Дубая сообщает о временном прекращении приёма и отправки рейсов в международном аэропорту Дубая. Данная мера носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности пассажиров и персонала", - отмечается в официальном сообщении.

Авиапассажирам рекомендовано обращаться непосредственно к своим перевозчикам для уточнения актуального статуса рейсов.

Незадолго до этого в зоне расположения дубайского аэропорта вспыхнул пожар, причиной которого стало повреждение топливного резервуара вследствие инцидента с беспилотником. На текущий момент огонь взят под контроль, информации о пострадавших не поступало.