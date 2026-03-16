Токаев: Мы показали всему миру политическую культуру казахского общества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что новая конституция приведет страну к новым достижениям и успехам.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении казахстанского лидера, которое распространила его пресс-служба.

Отметив высокую явку избирателей на всенародном референдуме, Токаев подчеркнул, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма.

"Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества.", - подчеркнул президент Казахстана.

Согласно результатам экзитполов, которые были проведены Институтом евразийской интеграции и Институтом комплексных социальных исследований - Астана "Социс-А", за новую конституцию проголосовали 86,7 и 87,4 процента участвовавших в опросе граждан соответственно.

Текст проекта новой конституции был обнародован 12 февраля. Среди принципиальных отличий нового основного закона от ныне действующего - переход парламента к однопалатной модели, учреждение поста вице-президента, а также формирование высшего совещательного органа. Кроме того, документ закрепляет ряд новых положений, в том числе верховенство национального законодательства над нормами международного права.