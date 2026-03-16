    Токаев: Мы показали всему миру политическую культуру казахского общества

    В регионе
    • 16 марта, 2026
    • 04:06
    Токаев: Мы показали всему миру политическую культуру казахского общества

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что новая конституция приведет страну к новым достижениям и успехам.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении казахстанского лидера, которое распространила его пресс-служба.

    Отметив высокую явку избирателей на всенародном референдуме, Токаев подчеркнул, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма.

    "Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества.", - подчеркнул президент Казахстана.

    Согласно результатам экзитполов, которые были проведены Институтом евразийской интеграции и Институтом комплексных социальных исследований - Астана "Социс-А", за новую конституцию проголосовали 86,7 и 87,4 процента участвовавших в опросе граждан соответственно.

    Текст проекта новой конституции был обнародован 12 февраля. Среди принципиальных отличий нового основного закона от ныне действующего - переход парламента к однопалатной модели, учреждение поста вице-президента, а также формирование высшего совещательного органа. Кроме того, документ закрепляет ряд новых положений, в том числе верховенство национального законодательства над нормами международного права.

    Tokayev: Bütün dünyaya qazax cəmiyyətinin siyasi mədəniyyətini göstərdik
    05:14

    ЦТАК: Явка на парламентских выбора в КНДР составила 99,99%

    Другие страны
    04:48

    Япония начала продавать нефть из стратегических запасов

    Другие страны
    04:39

    Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении операции против Ирана

    Другие страны
    04:06

    Токаев: Мы показали всему миру политическую культуру казахского общества

    В регионе
    03:52

    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    Другие страны
    03:27

    Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе

    Другие страны
    03:14

    Макрон назвал безъядерный статус Ирана условием для мира в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:54

    Азербайджанские борцы завоевали на молодежном чемпионате Европы 16 медалей

    Индивидуальные
    02:19

    В Лянкяране автомобиль упал в реку, пассажир скончался

    Происшествия
    Лента новостей